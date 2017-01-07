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KHK'da Milli Piyango skandalı

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KHK'da Milli Piyango skandalı
Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan son üç Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Milli Piyango hakkında da düzenlemeye gidildi.

Ancak Milli Piyangoya ilişkin düzenlemenin olağanüstü hal ile ne alakası olduğunu anlaşılamadı. KHK'da yayımlanan düzenlemeye göre "Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisans, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu'na verilmiştir" denildi.

Dahası düzenlemenin devamında, "Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, İdare lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemez ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremez" ifadelerine yer verildi.

Bu düzenleme Milli Piyango'nun lisansının satılarak özelleştirileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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