KHK’dan 3 bin mahkûm için tahliye kararı çıktı

Son KHK’da, kapalı cezaevindeki hükümlülerin disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeyle 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak. Bunların 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı. Habertürk'ün haberine göre 693 sayılı KHK ile terör örgütleriyle irtibatı olduğu gerekçesiyle 928 kamu görevlisinin devlet ile ilişkisi kesildi. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre çoğu kayyum atanan yerel yönetimlerde görevli 166 belediye çalışanı da ihraç edildi.

693 SAYILI KHK

1- YENİ İHRAÇLAR

İhraç edilenlerden 120’sini akademik personel oluşturdu. Bunlar arasında 9 profesör yer aldı. “Barış Bildirisi” imzacısı akademisyenleri üniversiteden uzaklaştırdığı gerekçesiyle tepki çeken, hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle de Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun da dünkü KHK ile ihraç edilenler arasında yer aldı.

KHK’ya göre kamu görevinden çıkartılanların, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek olan bu kişilerin silah ruhsatları iptal edilecek. Pasaportları iptal edilecek bu kişiler; varsa oturdukları kamu konutları veya lojmanlarını 15 gün içinde tahliye edecek. Bu kişiler büyükelçi, vali gibi unvanlarını da kullanamayacak.

GÖREVE İADE

KHK ile daha önce ihraç edilen 57 devlet memurunun kamuya iadesi sağlandı. AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mimar kadrosuyla çalışırken 14 Temmuz’da çıkartılan KHK ile ihraç edilen kızı Betül Gökay Samani, dün yayımlanan KHK ile 43 gün sonra göreve iade edildi. Milletvekili Samani, kızının ihracının ardından, “Kızım karardan bir gün önce ikinci bebeğini doğuracağı gerekçesiyle belediyeden ayrılmıştı. Görevinden ayrılmış birini ihraç etmiş oldular. Kızım hiçbir suça karışmadı ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadı. İlgili makamlara itirazlarımızı yapacağız” demişti.

2- RÜTBELERİ İPTAL

TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi emekli olan veya istifa eden subaylardan; terör örgütleri ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri’nden emekli 10 tuğgeneralin rütbeleri alındı, emekli kimlikleri iptal edildi.

İADE EDİLEN RÜTBELER

Rütbeleri alınmış emekli 3 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin rütbeleri iade edildi.

3- DİHA KAPATILDI

3 dernek, 2 gazete ve terör örgütü PKK’ya yakınlığı iddiasıyla Dicle Medya Haber Ajansı kapatıldı.

TEKRAR AÇILDILAR

Daha önce faaliyeti durdurulan bir sağlık merkezi, radyo ile bir vakfın yeniden açılmasına hükmedildi.

4- İKİ BELDE İLÇE OLDU

Aksaray’ın Sultanhanı ile Artvin’in Hopa İlçesi’ne bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

AÇILAN VE KAPATILAN KURUMLAR

Yeni KHK ile Mavi Derneği (Batman), Kuran Sevenler Derneği (Antalya), Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Rojeva Medya gazetesi (Diyarbakır), Gazete Şujin (Diyarbakır) ve Dicle Medya Haber Ajansı (Diyarbakır) kapatıldı. Daha önce yayımlanan KHK’lar ile kapatılan, Radyo 59, Özel Donegen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi (İstanbul) ile Mahmudiye Sosyal Yardım ve Eğitim Vakfı’nın (Gaziantep) yeniden açılmasına izin verildi.

KHK 667 İLE BAŞLADI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 23 Temmuz 2016’da ilk çıkartılan 667 sayılı KHK ile FETÖ üyeliği gerekçesiyle kamudan ihraçlar başlamıştı. Bir yılı aşkın sürede toplam 27 KHK çıkartıldı. Bu KHK’ların önemli bir bölümünde ihraç kararlarına yer verildi. 667 sayılı KHK’dan bu yana kamudan ihraç edilenlerin sayısı 110 bine yaklaştı.

GÖREVDEN ALINDIĞINDA MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN RESMİ MEKTUP YAZMIŞTI

İhraç edilen isimler arasında bir dönem TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı da yapan ve 1992’den bu yana TBMM’de çalışan Muhammed Bozdağ bulunuyor. Daha önce Samanyolu TV’de program yapan, kitap yazan ve kendisini kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından genel sekreter yardımcılığı görevinden alınmıştı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bozdağ’a “Bürokraside olağan görev değişiklikleri çerçevesinde bir kadro değişikliği planlaması içinde olduğumdan, sizin bundan sonra TBMM Başkan Müşaviri olarak göreve devam etmenizi arzu ediyorum. Şurasının bilinmesini isterim ki, yaşanan bu görev değişikliğinizin, darbe teşebbüsü sonrası yapılan el çektirmelerle alakası yoktur. Yaşanan güncel durum içerisinde hakkınızla ilgili arada böyle bir irtibat kurulmasını istemeyeceğim için bunu yazılı kaleme aldım. Ülkemizin bir daha böyle bir badire yaşamaması dileğiyle hayırlı günler ve başarılar dilerim” şeklinde resmi yazı göndermişti.



İADE EDİLEN RÜTBELER

Rütbeleri alınmış emekli 3 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin rütbeleri iade edildi.

3- DİHA KAPATILDI

3 dernek, 2 gazete ve terör örgütü PKK’ya yakınlığı iddiasıyla Dicle Medya Haber Ajansı kapatıldı.

TEKRAR AÇILDILAR

Daha önce faaliyeti durdurulan bir sağlık merkezi, radyo ile bir vakfın yeniden açılmasına hükmedildi.

4- İKİ BELDE İLÇE OLDU

Aksaray’ın Sultanhanı ile Artvin’in Hopa İlçesi’ne bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

AÇILAN VE KAPATILAN KURUMLAR

Yeni KHK ile Mavi Derneği (Batman), Kuran Sevenler Derneği (Antalya), Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Rojeva Medya gazetesi (Diyarbakır), Gazete Şujin (Diyarbakır) ve Dicle Medya Haber Ajansı (Diyarbakır) kapatıldı. Daha önce yayımlanan KHK’lar ile kapatılan, Radyo 59, Özel Donegen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi (İstanbul) ile Mahmudiye Sosyal Yardım ve Eğitim Vakfı’nın (Gaziantep) yeniden açılmasına izin verildi.

KHK 667 İLE BAŞLADI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 23 Temmuz 2016’da ilk çıkartılan 667 sayılı KHK ile FETÖ üyeliği gerekçesiyle kamudan ihraçlar başlamıştı. Bir yılı aşkın sürede toplam 27 KHK çıkartıldı. Bu KHK’ların önemli bir bölümünde ihraç kararlarına yer verildi. 667 sayılı KHK’dan bu yana kamudan ihraç edilenlerin sayısı 110 bine yaklaştı.

GÖREVDEN ALINDIĞINDA MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN RESMİ MEKTUP YAZMIŞTI

İhraç edilen isimler arasında bir dönem TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı da yapan ve 1992’den bu yana TBMM’de çalışan Muhammed Bozdağ bulunuyor. Daha önce Samanyolu TV’de program yapan, kitap yazan ve kendisini kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından genel sekreter yardımcılığı görevinden alınmıştı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bozdağ’a “Bürokraside olağan görev değişiklikleri çerçevesinde bir kadro değişikliği planlaması içinde olduğumdan, sizin bundan sonra TBMM Başkan Müşaviri olarak göreve devam etmenizi arzu ediyorum. Şurasının bilinmesini isterim ki, yaşanan bu görev değişikliğinizin, darbe teşebbüsü sonrası yapılan el çektirmelerle alakası yoktur. Yaşanan güncel durum içerisinde hakkınızla ilgili arada böyle bir irtibat kurulmasını istemeyeceğim için bunu yazılı kaleme aldım. Ülkemizin bir daha böyle bir badire yaşamaması dileğiyle hayırlı günler ve başarılar dilerim” şeklinde resmi yazı göndermişti.