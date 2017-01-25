"KHK'larla ekonomik düzenleme neyin nesi"

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, son Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan ekonomiye ilişkin düzenlemelerin FETÖ ile mücadeleyle bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Hanife AÇIKALIN / Yeniçağ

Düzenlemelerin hangi amaçla yapıldığının belirsizliğinden yakınan Öztrak, "Bir takım iktisadi devlet teşekkülleri ve diğer kamuya ait varlıkların, varlık fonuna devredilmesinin önünü açıyorlar. Bu neyin nesi?" dedi. 23 Ocak'ta yayınlanan son kararnamelerle Milli Piyango ve kamuya ait diğer varlıkların, varlık fonuna devredilmesinin önü açılmıştı. KHK'ların OHAL döneminde FETÖ ile mücadele için çıkarıldığını anımsatan Öztrak, bu düzenlemenin terörle mücadele dışında bir düzenleme olduğunu söyledi.

Öztrak, şunları kaydetti: "Son çıkan kararnamede bazı kamu kuruluşlarına diyor ki vatandaşlar isterse döviz cinsinden olan borcunu sana Türk lirası cinsinden ödesin. Ama bu borcu da 2017 tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurundan ödesin. Bu döviz alış kuru 3 lira 53 kuruştu. Bugün de 3 lira 70 kuruş. Bu fark nereden çıkacak. Örneğin BOTAŞ doğalgazı dövizle ithal etti. BOTAŞ'ın bu ürünleri verdiği santraller diyecek ki biz sana dövizle değil Türk lirasıyla ödeyeceğiz. Sen bu gazı 3 lira 70 kuruştan almaya devam edeceksin. Elektriğe zam yapılmayacak diye bakanımızın sözü var. Biz bunu sana 3 lira 53 kuruştan ödeyeceğiz. BOTAŞ bu zararı muhtemelen hazineden alacak. Yine vatandaşın cebinden çıkmış olacak ama elektrik faturası nedeniyle değil artan vergilerden çıkacak." CHP'li Öztrak, son çıkan kararnamelerde yapılan ekonomik düzenlemeleri şöyle özetledi: Bir takım iktisadi devlet teşekkülleri ve diğer kamuya ait varlıkların varlık fonuna devredilmesinin önünü açıyorlar. Bu neyin nesi? Kamu bankalarının geri dönmeyen kredilerinin varlık yönetimi şirketlerine satılmasının önünü açan bir başka düzenleme daha var. İktisadi Devlet Teşekkülü olan kurumların bütün mal varlıkları, varlık fonuna devredilebilecek. Yani vatandaşa hesap verilmeden elindeki varlığı, varlık fonuna devredilecek. Bu fona Sayıştay denetimi de yok bu paralar kullanılacak. Paralar bittiğinde para dönmediği için müesseseler satılmak zorunda kalacak.

