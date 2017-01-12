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Kıbrıs görüşmelerinde haritalar sunuldu

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Kıbrıs görüşmelerinde haritalar sunuldu
Tarafların Kıbrıs sorununu çözmek için buluştukları İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde, Rum tarafında 'basına sızma' krizi meydana geldi. Müzakerelerde taraflar haritalarını sundu. Haritalar, BM'nin çelik kasasına kilitlendi.

Cenevre’de süren kritik Kıbrıs görüşmelerinde Kıbrıs Rum tarafında “kriz” havası hakim. Kıbrıs Rum tarafı sözcüsü Nikos Hristodulidis yeni gelişmelerin ‘tehlikelere gebe’ olduğu uyarısında bulundu. Kendi toplumuna sağduyu çağrısında bulunan Hristodulidis, “basına sızmaların” bir an evvel son bulması gerektiğini vurguluyor. Hristodulidis bugünkü görüşmelerde iki tarafın federal anayasanın değişimi ile ilgili bazı konularda hemfikir olduğu bilgisini paylaştı.

Cenevre’de Kıbrıs sorununun çözümü için hayati önemde olan harita ve toprak anlaşmazlıkları da masaya yatırıldı.

İki liderin ve yakın çalışma arkadaşlarının katılımı ile yapılan görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk tarafının sözcüsü Barış Burcu, Türk tarafının yüzde 29,2’lik bir oranı masaya getireceği vurgusunda bulundu.

Kıbrıs Rum tarafının ise yüzde 28,2’lik bir oranla müzakereye girişmesi beklenmekte. İki tarafın da haritalarını sunmasının ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

Zirvede bunlar yaşanırken, Kıbrıs ve Yunanistan basınına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Lefkoşa FIR Hattı için NOTAM yayımladığı ve bu bölgede askeri tatbikat yapacağı bilgisi yansıdı.

Açıklanan son programa göre, yarın öğle saatlerinde iki heyet ve üç Dışişleri Bakanı güvenlik başlığı üzerine görüşmelere başlayacak.

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