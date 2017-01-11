Kıbrıs müzakerelerinde kritik görüşme

Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinde KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lideri Anastasiadis arasındaki görüşme başladı.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme başladı.

BM gözetiminde pazartesi günü başlayan ve dün 15 saat boyunca devam eden müzakerelerde liderler bu sabah "Yönetim-Güç Paylaşımı" ile dünden kalan konuları ele alınacak.

Müzakerelerin öğleden sonraki oturumunda ise kritik toprak konusu ele alınacak, ardından müzakere heyeti salon dışına çıkacak. Toplantı salonunda sadece Kıbrıslı iki lider, iki harita uzmanı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kaldıktan sonra taraflar kendi haritalarını sunucak.

KKTC ve Rum kesiminden harita uzmanı iki kişi de haritaları inceledikten sonra Eide'ye teslim edecek. Eide ise tarafların sunduğu haritaları BM'nin özel kasasında saklayacak.