Kıbrıs tezgahına BM'den itiraf

BM Özel Temsilcisi, Akıncı ile Anastasiadis arasındaki görüşmelere ilişkin "Engel garanti ve güvenlikle ilgili. İki lider baş başa bırakılsaydı sorun çözülecekti" diyerek, kumpası itiraf etti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Eide, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü. Atina'yı ziyaret eden Eide'nin, Kocias ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre'de gerçekleştirilecek toplantı öncesi son gelişmeler değerlendirildi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Eide, Kıbrıs'ta çözüm konusundaki beklentilerin, son gelişmeler ile geçmişe oranla çok daha iyi noktada bulunduğunu ifade etti. Taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar bulunduğunu ancak bunların aşılabilecek meseleler olduğunu belirten Eide, "Müzakerelerdeki dikenler, garanti ve güvenlik konularıyla ilgili. Sanırım, iki lider baş başa bırakılsaydı sorun çözülecekti" dedi. Bilindiği gibi garanti, Türkiye'nin garantörlüğü, güvenlik ise Türk askerinin Ada'daki varlığı. Bu iki konu Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak görünüyor. Eide'nin açıklaması "Türkiye müdahale etmese KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu son derece önemli iki konuda taviz verecek" anlamına geliyor ve bunun son derece vahim bir durum ve BM'nin Kıbrıs oyununun itirafı olduğu ifade ediliyor.

UCU AÇIK

Müzakereler yarıda kesilse bile daha sonra devam edeceğini aktaran Kocias, "BM'den, müzakerelerin uluslararası dilde open-ended (ucu açık) denilen şekilde gerçekleşeceğine, yani yarıda kesilmesi durumunda bitmiş olmayacağına ve ileride daha iyi hazırlık ile devam edeceğine dair güvence aldık ancak toplum liderlerinin anlaşması durumunda ilk anda bile çözüm olabilir. Müzakerelerin başarısızlığa uğraması olasılığı yok. Olması mümkün olan şey, ertelenme ya da geciktirilmedir. Bunlar biliyorsunuz farklı şeyler. Başarısızlık, bir müzakerenin sonuç alınmadan sona erdirilmesidir" diye konuştu.