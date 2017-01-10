Bugünkü YENİÇAĞ »

"Kıbrıs'ta 2 federasyonlu, dönüşümlü başkanlık istiyoruz!"

»
"Kıbrıs'ta 2 federasyonlu, dönüşümlü başkanlık istiyoruz!"
Başbakan Yıldırım, 12 Ocak'ta Türkiye ve Yunanistan'ın da katılacağı Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili olarak "Buradaki görüşmelerin adil ve kalıcı bir barışın, iki federasyonlu devletin dönüşümlü başkanlığını ederek sürdürmesi en büyük dileğimizdir" dedi.

Ankara'da Çankaya Köşkü'nde Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, Cenevre'de devam eden, 12 Ocak'ta Türkiye ve Yunanistan'ın da katılacağı Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  
2  FEDERASYONLU, DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK

KKTC'nin teminatı Türkiye, Rum kesiminin de Yunanistan olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Kıbrısla ilgili görüşmeler var. Ümit ederiz ki KKTC ile Rum tarafının arasında görüşmeler devam ediyor. Birtakım alınan mesafeler var, anlaşılan konular var ama Türkiye'yi ilgilendiren tarafı da var bu işin, adada adil, eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Sadece toplumların güvenleri yetmez, geçmiş dönemlerde yaşanan acı tecrübelerin ışığında her şeyin teminat altına alınması lazım. Teminat ta Türkiye'dir, Rum tarafı için de Yunanistan'dır. O bakımdan buradaki görüşmelerin adil ve kalıcı bir barışın, iki federasyonlu devletin dönüşümlü başkanlığını tesis ederek sürdürmesi en büyük dileğimizdir. Burada AB geçen sefer olduğu gibi, işin kenarında durmamalı. Geçen seferki bize kazık attılar. Bu sefer aynı şeyi yapmayın dedik. Türkiye ve Rum tarafı aynı anda üye olacaksa dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım. KKTC ne olacak? Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Serbest dolaşımı mutlaka Türkiye'ye de sağlanması lazım"

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"Kıbrıs'ta 2 federasyonlu, dönüşümlü başkanlık istiyoruz!""Kıbrıs'ta 2 federasyonlu, dönüşümlü başkanlık istiyoruz!"MHP'li vekilin ağabeyinden duygulandıran paylaşımMHP'li vekilin ağabeyinden duygulandıran paylaşımAkşener'den Anayasa görüşmeleri açıklamasıAkşener'den Anayasa görüşmeleri açıklamasıAgah Oktay Güner'den Balgat'a sert sözler!Agah Oktay Güner'den Balgat'a sert sözler!Bahçeli’nin eski danışmanı Dağdaş’tan MHP’li vekillere mektupBahçeli’nin eski danışmanı Dağdaş’tan MHP’li vekillere mektupBahçeli ile HDP sıraları arasında ilginç samimiyetBahçeli ile HDP sıraları arasında ilginç samimiyet18 MHP'li vekilden Bahçeli'ye büyük şok18 MHP'li vekilden Bahçeli'ye büyük şokMansur Yavaş aday olacak mı?Mansur Yavaş aday olacak mı?MHP'nin 1 Kasım beyannamesi 'Başkanlığa' karşıMHP'nin 1 Kasım beyannamesi 'Başkanlığa' karşıSaffet Sancaklı’dan ‘istifa yok’ pozuSaffet Sancaklı’dan ‘istifa yok’ pozu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti