"Kıbrıs'ta 2 federasyonlu, dönüşümlü başkanlık istiyoruz!"

Başbakan Yıldırım, 12 Ocak'ta Türkiye ve Yunanistan'ın da katılacağı Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili olarak "Buradaki görüşmelerin adil ve kalıcı bir barışın, iki federasyonlu devletin dönüşümlü başkanlığını ederek sürdürmesi en büyük dileğimizdir" dedi.

Ankara'da Çankaya Köşkü'nde Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, Cenevre'de devam eden, 12 Ocak'ta Türkiye ve Yunanistan'ın da katılacağı Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.



2 FEDERASYONLU, DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK

KKTC'nin teminatı Türkiye, Rum kesiminin de Yunanistan olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Kıbrısla ilgili görüşmeler var. Ümit ederiz ki KKTC ile Rum tarafının arasında görüşmeler devam ediyor. Birtakım alınan mesafeler var, anlaşılan konular var ama Türkiye'yi ilgilendiren tarafı da var bu işin, adada adil, eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Sadece toplumların güvenleri yetmez, geçmiş dönemlerde yaşanan acı tecrübelerin ışığında her şeyin teminat altına alınması lazım. Teminat ta Türkiye'dir, Rum tarafı için de Yunanistan'dır. O bakımdan buradaki görüşmelerin adil ve kalıcı bir barışın, iki federasyonlu devletin dönüşümlü başkanlığını tesis ederek sürdürmesi en büyük dileğimizdir. Burada AB geçen sefer olduğu gibi, işin kenarında durmamalı. Geçen seferki bize kazık attılar. Bu sefer aynı şeyi yapmayın dedik. Türkiye ve Rum tarafı aynı anda üye olacaksa dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım. KKTC ne olacak? Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Serbest dolaşımı mutlaka Türkiye'ye de sağlanması lazım"



