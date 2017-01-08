Kıbrıs'ta durum karışık

Ankara- KKTC Türkleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadan çekilmesini ve Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasını istemiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Ata Atun, 12 Ocak'ta yapılacak toplantının güle oynaya kapanmayacağını belirtti.

Fatih ERBOZ / Yeniçağ

Ata Atun, "Bugün KKTC halkında çok ciddi kaygılar var. 4 özgürlükten biri olan mal satın almanın önünün açılması, Rum tarafının maddi olanaklarla silahsız Türk tarafını ve adayı istila edeceklerini düşünüyorlar ki haklılar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) adadan gitmesini istemiyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken, masada Yunanistan'ın ve Rum tarafının kriz çıkarıp kalkma ihtimalini göz önünde tutup masaya harita koymamak. Eğer harita konduktan sonra kriz çıkarsa o haritayı bir daha masadan kaldıramazsınız" dedi.



Birleşmiş Milletlerin (BM) adayı Türklerden almak için izlediği manevraların şaşırtıcı olmadığını kaydeden Atun, "BM, Anglo-Sakson kültürünün Hıristiyanların yönetimi altında. Geçmişe bakarsanız 1948 yılından sonra alınan kararların tümü ya Hıristiyanların lehinedir, ya Yahudilerin lehinedir. Bu nedenle BM'nin farklı davranması bizi şaşırtır. Kıbrıs'ın Türkiye'nin ve Türklerin elinden alınıp Rumlara verilmesi için her türlü taktik ve oyun izleniyor" diye konuştu.



KORKUTAN 4 ÖZGÜRLÜK



Kıbrıslı Türklerin endişelerinin arttığına dikkat çeken Atun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türk halkının içindeki genel kanı, Türkiye'nin garantisinin kalkacağı ve TSK'nın gideceği korkusu var. Kamuoyunun yüzde 90'ına yakın çoğunluğu bundan çekiniyor. Türkiye'nin garantörlüğünün kalmasını Türk askeri de adada yanımızda olsun diyor. Bunun yanında 4 özgürlük var. Bu dört özgürlük; dolaşım, yerleşim, mal satın alma, çalışma hakkı gibi. Bunları da istemiyorlar. Bunlar olduğu zaman Kıbrıs Türk Devleti'nin Rumlar tarafından istila edileceğini, yani silahsız ve sivil olarak istila edileceğini düşünüyor ki bu doğrudur."



RUMLAR TOPRAKLARDAN VAZGEÇMİYOR



Rumların Türk halkının topraklarında gözü olduğunu ifade eden Atun, "1940-50'li yılların Rum Ortodoks Kilisesi'nin merkezi olduğu iddiasındaki Çiko Manastırı onların verdikleri paralarla üstelik tefecilere borçlandırdılar, topraklarını ellerinden aldırıyorlar. Bu 4 özgürlük olursa aynı felaketi yeniden yaşayacağız. Bu çekince var. Türk topraklarını satın almak için fahiş fiyatları teklif edecekler ve istila edecekler. Bu kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

Ata Atun, Kıbrıslı Türklerin nüfus dağılımı oranına da itiraz ettiğini bildirdi. "Dört Rum'a bir Türk olarak nüfusun sınırlandırılmasına karşı, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin 500 bin olduğu ifade ediliyor" diyen Atun, "Sadece İngiltere'de 300 bin kişi var. 2011 yılında İngiltere parlamentosunda bir milletvekilinin sorusuna karşı dönemin İngiltere İçişleri Bakanı açıklamıştı. Bütün bu nüfusun dönmesinin mümkün olmayacağı ki yüzde 70 en azından hayır der. Böyle gözüküyor şu anda" dedi.



RUM TARAFI TEHDİT EDECEK



Masanın yine krizlerle dolu bir ortamda geçeceğine işaret eden Atun, şunları anlattı:

"Geleceği aslında görebiliyorum. 12 Ocak'taki toplantıda neler olacak? Yunanistan, Türkiye, İngiltere, Rum Tarafı ve Türk tarafı katılacak. Rum tarafı elini güçlendirmek için BM'nin Güvenlik Konseyi üyelerini de çağırıyor. ABD, Rusya, Fransa ve Çin, AB'ye üye ülkeleri de çağırıyor. Türkiye bunu kabul etmeyecek. Anastasiadis 2 kişilik masaya oturacak. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı, bir de Kıbrıs Rum tarafının lideri olarak. Büyük olasılıkla Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Anastasiyadis'i kabul etmeyecek. İlki burada çıkacak."



TOPLANTIDA MASAYA HARİTA KONMAMALI



Türkiye'nin garantörü olduğu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 1963'ten sonra tanımadığını ifade eden Atun, sözlerini şöyle tamamladı:

"1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin statüsü değiştiği için, anayasal haklarını Rum tarafı tek taraflı oylayıp kaldırdığı için Türkiye tanımıyor. Türkiye bunu kabul etmeyecek ve ilk kriz burada çıkacak. İkinci kriz garantörlük ve Türk askerinin adadan çekilmesi konusunda çıkacak. Türkiye bunu kırmızıçizgi olarak kabul etti. Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis masadan kalkamayacağı için Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı masadan kalkmakla tehdit edecek, Türkiye kabul etmeyecek, Yunanistan Başbakanı Çipras ile birlikte masadan kalkacaklar. 12 Ocak toplantısı donup kalacak. Biz masaya harita koyma sözü vermiştik. Umarım bu haritalar masaya konmadan kalkışlar olur. Masaya konarsa masada kalır, hiçbir zaman kalkmaz. 12 Ocak toplantısı güle oynaya kapanmayacak."