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Kıbrıs'ta müzakare krizi!

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Kıbrıs'ta müzakare krizi!
Kıbrıs görüşmeleri sırasında Rum liderin kapıyı vurup görüşmeyi terk ettiği öğrenildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söyledi.

Görüşme ara bölgede BM tesislerinde yapıldı. Liderlerin bugünkü görüşmede, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararını ele aldılar. 

RUM LİDER ÖFKELENİP SALONU TERK ETTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, Rum Lider Anastasiadis’e, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının yarattığı sıkıntıyı, talihsizliği izah etmeye çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Liderin kendilerini dinlemek yerine 5 sayfalık bir metin ile toplantıya geldiğini, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin konuyu toparlayan bir konuşma yaparken Rum Liderin Anastasidis’in öfkeyle “Söyleyecek Bir Şeyim yok” diyerek toplantıyı terk ettiğini söyledi. 

BU DAVRANIŞ SAYGI ÇERÇEVESİNİN DIŞINDA

Akıncı bu davranışın saygı çerçevesinin çok dışında bir davranış olduğunu söyleyerek, Rum Lider Anastasiadis in bu davranışına musamaha göstermeyeceklerini söyledi. 

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