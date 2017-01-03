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'Kıbrıs'ta Son Karar' paneli

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'Kıbrıs'ta Son Karar' paneli
Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi ile Milli Düşünce Merkezi, son günlerde çok tartışılan Kıbrıs görüşmelerine yönelik panel düzenleyecek. Panele Türkiye'nin yakından tanıdığı önemli isimler katılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimi arasında yurt dışında devam görüşmelere Türkiye'den tepkiler var. MHP Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirmesiyle birlikte, Kıbrıs meselesi kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde eski MHP'li vekil ve bakanlar ile birlikte KKTC'ye gidip, temaslarda bulunan Özdağ, gelişmelerin iyi olmadığını belirtti. 

Başkanlık sistemi ve yeni anayasa ile ilgili çalışmalarını da sürdüren Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi ve Milli Düşünce Merkezi'nin gündeminde yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Türkiye'nin yakından tanıdığı önemli isimlerin katılım göstereceği panelin konusu "Kıbrıs'ta Son Sözü Kim Söyleyecek". Türkiye Barolar Birliği'nin katkılarıyla gerçekleşecek paneli Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu yönetecek. Açılış konuşmasını ise ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı yapacak. Panelin konuşmacıları Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Eski Büyükelçi Şükrü Elekdağ olacak. 
 

Yer: The Marmara Oteli (Taksim/İstanbul)
Tarih: 5 Ocak 2017 Perşembe
Saat: 13.00

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