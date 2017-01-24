Kıbrıs’tan Türk askerini çıkarma planı

Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Eide, Rum tarafının Türk askerinin adadan ayrılmasını istediğini belirterek, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’la ‘çözüm’ arayışına gireceklerini ifade etti.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Eide, New York’ta Güvenlik Konseyi’ne görüşmelerde gelinen son durumla ilgili bilgi verdi. Eide, adadaki Türk askerinin varlığıyla ilgili uzlaşmazlığın aşılması için soruna yeni bir yaklaşım oluştuğunu söyledi.

Rum kesiminin Türk askerinin adadan ayrılmasını istediğini ancak Kıbrıslı Türklerin buna itiraz ettiğini belirten Eide, her iki tarafla birlikte Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın “herkesi memnun edecek çözümler” arayışına girdiğini ifade etti. Eide, “Kolay olacak mı? Hayır. Peki çözümler geliştirmek için irade var mı? Evet. Ve bizim de ağırlıklı olarak odaklandığımız nokta bu” dedi. BM Temsilcisi, şu anda gündeme getirilen sorular arasında Kıbrıs’ta hem Türk hem de Rumların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak yeni mekanizmalar ve uluslararası toplum ile komşu ülkelerle kurulabilecek yeni bağlantılar olup olmadığının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

“Kıbrıs’ta güvenlik meselesi birkaç kademe olarak anlaşılmalıdır” diyen Eide, bu aşamaları anayasal meseleler, iç ve dış güvenlik ve varılan anlaşmanın korunması için geliştirilecek mekanizmalar olarak sıraladı. İvme korunmalı BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanlığını yürüten İsviçre’nin Büyükelçisi Olof Skogg da tarihi bir anlaşmaya varmak için oluşturulan ivmenin korunması çağrısı yaptı.