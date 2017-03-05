“Kıdem tazminatıyla işçiyi vurdular”

Selin Sayek Böke başkanlığındaki CHP ekonomi bölümünün raporuna göre, 10 yıllık çalışma karşısında 18 bin lira tazminat alabilen bir işçiye, yeni sistemde 11 bin 800 lira verilecek.

Yeniçağ / Fatih Erboz

Türkiye, 16 Nisan Pazar günü sandığa gidilecek kritik bir referanduma hazırlanırken, işçi de, darbe üstüne darbe yiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke başkanlığındaki ekonomi biriminin hazırladığı raporda, işçinin kıdem tazminatının 1 yıl için 20 güne indirilmesiyle bu kesime büyük darbe vurulduğu belirtildi. Raporda; “Bir de bu yetmiyormuş gibi kıdem tazminatının kaldırılması, yani 1 yıl içinde 30 günlük kıdem tazminatı alan çalışan şimdi 20 günlük tazminat alabilecek. Bu da, çalışanın 10 günlük emeğine el konması anlamına geliyor. 10 yıllık çalışma karşısında 18 bin lira tazminat alabilen bir işçi, yeni sistemde 11 bin 800 lira alabilecek. İşçinin emeğinin üçte birine el konulmuş olacak” denildi.

Raporda, çalışan vatandaşın üzerinde iktidarın acımasız yüzünün her gün görüldüğü, iktidarın ekonomi politikalarının borç altında ezilen vatandaşı daha da zor duruma sürüklediği kaydedildi. 657 Sayılı Devlet Memuru Yasası’nda değişikliğe gidilerek, devlet memurluğu sisteminin kaldırıldığına dikkat çekilen raporda, artık memurun da iş güvencesinin kalmayacağı kaydedildi. Memurların da işçiler gibi istenildiği zaman işten çıkartılabileceğine işaret edilen raporda, “Kamudaki yaklaşık 720 bin kamu işçisine, seçim öncesinde kadro sözü veren iktidar, bu sözü tutmadığı gibi işçilere kadro yerine özel sözleşmeli personel statüsü verecek. İşçinin parasıyla işçiye referandum müjdesi veren hükümet, büyükanne maaşıyla çalışanın bir cebinden alıp diğer cebine koyacak. Bu düzenlemelerle keyfî uygulamaların önü daha da açılacak, bu paketlere kaynak aktarımı yine vatandaşın cebinden olacak” ifadelerine yer verildi. Olağanüstü hâlin ilânından sonra çalışanların büyük bir baskı altında kaldığı belirtilen CHP raporunda, diğer yandan ise büyük anne maaşı gibi ekonomiye katkısı olmayan politikalarla iktidar tarafından oyalandığı kaydedildi.

Raporda şunlara yer verildi: “Dolar’ın düşürülmesi, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini rekor seviyede azaltmak zorunda kalması, ileri günlerde daha büyük faiz artışları anlamına geliyor. Bunun sonucunda, borç altında ezilen çalışan vatandaş daha da çıkmaza girecek. 14 milyon ücretliyi, 3 milyon memuru, 720 bin taşeron işçiyi daha da zor günler bekliyor.”

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin son bir hafta içinde 89 milyar dolara gerilediği, altın rezervlerinin ise yaklaşık 16 milyar dolarda sabit kaldığına işaret edilen CHP raporunda, “Bunun sonucunda rezerv ile piyasaya müdahale kısıtlandı. Merkez Bankası faizleri arttırmak zorunda kaldığında fatura vatandaşın cebine kesilecek. Yani, yine zararlı vatandaş olacak.”