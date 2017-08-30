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Kılıçdaroğlu Adalet bildirgesini okudu

Kılıçdaroğlu Adalet bildirgesini okudu
Çanakkale'de tarihi yarımadada düzenlenen Adalet Kurultayının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adalet bildirgesini okudu.
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