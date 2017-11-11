Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu: 'Atatürk hepimizin ortak değeridir'

»
Kılıçdaroğlu: 'Atatürk hepimizin ortak değeridir'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Beşevlere Cimnastik Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bursa eskiden yeşil Bursa diye anılırdı. Ben Eskişehir ile Bursa'yı hep kıyaslarım. Eskişehir bugün yeşilin başkenti olarak anılır. Sizlerin desteğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız. Sizlere söz veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldıktan sonra kent ile kırsal arasında eşitliği sağlayacağız. Hiçbir çiftçi 'Ben aç kaldım' diyemeyecektir. Örnek mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha yüksektir.

ATATÜRK HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİDİR

Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Birileri Gazi Mustafa Kemal'e sahip çıkıp, onun arkadaşına tepki gösteriyorsa onu da beğenmediğini gösterir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca, Trablustan'tan Filistin'e kadar, Çanakkale'ye kadar Atatürk vardı. Bizim partiden olmayan başkalarının da ortak değeridir Atatürk.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarının bile saygı gösterdiği ender insanlardan biridir. Atatürk bütün inançlara saygılıdır. O Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. O imam hatiplere kurdurdu. Elmalılı Hamdi Yazır'a kendi cebinden para vererek Kuran'ı çevirtti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu: 'Atatürk hepimizin ortak değeridir'Kılıçdaroğlu: 'Atatürk hepimizin ortak değeridir'Söğüt Belediye Başkan’ı Halil Aydoğdu İYİ Partiye GeçtiSöğüt Belediye Başkan’ı Halil Aydoğdu İYİ Partiye GeçtiMHP'li Semih Yalçın'dan 'Seçim Barajı' açıklamasıMHP'li Semih Yalçın'dan 'Seçim Barajı' açıklamasıBakan Fakıbaba'dan Kılıçdaroğlu'na 60 liralık tazminat davası!Bakan Fakıbaba'dan Kılıçdaroğlu'na 60 liralık tazminat davası!MHP'de baraj mesaisi yapılacak!MHP'de baraj mesaisi yapılacak!AKP'de Burhan Kuzu çabasıAKP'de Burhan Kuzu çabasıBaşbakan Yıldırım ABD'deki kritik görüşmeyi değerlendirdiBaşbakan Yıldırım ABD'deki kritik görüşmeyi değerlendirdiİYİ Parti'de hazırlıklar tamamİYİ Parti'de hazırlıklar tamamYılmaz Özdil: "Kalpak da takar bunlar..."Yılmaz Özdil: "Kalpak da takar bunlar..."Akşener: "Bu gücü heba etmeyelim!"Akşener: "Bu gücü heba etmeyelim!"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti