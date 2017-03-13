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Kılıçdaroğlu: Avrupa 'evet'i destekliyor

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Kılıçdaroğlu: Avrupa 'evet'i destekliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin 'karşılıklı işbirliği' olduğunu söyledi ve “Avrupa ‘Evet'i destekliyor. Bir karşıtlık yaratmak için. İçeride düşman bulamadılar şimdi dışarıda bir düşman yaratmak istiyorlar" dedi.

16 Nisan'da yapılması planlanan referandumda “Evet” çıkması durumunda istifa etmeyeceğinide açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Avrupa ‘Evet'i destekliyor. Bir karşıtlık yaratmak için. İçeride düşman bulamadılar şimdi dışarıda bir düşman yaratmak istiyorlar. Bu olay Hollanda'da seçime giden Başbakanın da işine geliyor, Türkiye'de referanduma giden hükümetin de işine geliyor. Karşılıklı işbirliği” dedi.

Referandum sonrası “Evet” çıkması durumunda istifa edip etmeyeceği sorulan Kılıçdaroğlu, “Evet çıkarsa niye istifa edeyim?” dedi.

“BAKANLAR ORAYA NİYE GİDİYOR?”

2008'de çıkan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 94. Maddesinin A bendinin son fıkrasına atıf yapan Kılıçdaroğlu, söz konusu maddenin Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamayacağını belirlediğini ifade ederek, “Bakanlar oraya niye gidiyor?” sorusunu sordu.

“KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ”

“Avrupa ‘Evet'i destekliyor” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bir ülkenin Dışişleri Bakanı gider de nasıl uçağını geri gönderirsiniz. Bir karşıtlık yaratmak için. İçeride düşman bulamadılar şimdi dışarıda bir düşman yaratmak istiyorlar. Çünkü önceden diyorlar, buraya gelmeyin bizim seçimimiz var diyorlar. Bunu kim söylüyor? Hollanda'nın Başbakanı söylüyor. Niye gidiyorsunuz oraya? Seçim çalışması yapmak için, referandum çalışması yapmak için. Kanun ne diyor? Yurt dışı temsilciliklerde ve yurtdışında propaganda yapılamaz diyor. Bu olay Hollanda'da seçime giden Başbakanın da işine geliyor, Türkiye'de referanduma giden hükümetin de işine geliyor. Karşılıklı işbirliği.

“MAĞDUR OLAN TÜRK MİLLETİ”

Mağduriyet hükümette olmadı. Mağdur olan Türk milleti. Hükümetin mağduriyeti söz konusu değil mağduriyet Türkiye Cumhuriyeti hükümetini değil, devletinin, vatandaşının mağduriyetidir. Çünkü oraya giden kişi Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor.”

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