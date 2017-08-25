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Kılıçdaroğlu: "Bağımsız yargıyı savunuyorsan..."

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Kılıçdaroğlu: "Bağımsız yargıyı savunuyorsan..."
CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Adalet Kurultayı' için çağrı yapara, "Bağımsız yargıyı savunuyorsan, haksızlığa uğramışsan, adalet arıyorsan gel" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter adresinden yaptığı açıklamada 4 gün sürecek Adalet Kurultayı’na ilişkin, “Bağımsız yargıyı savunuyorsan, haksızlığa uğramışsan, adalet arıyorsan gel. Adalet talebimizi #AdaletKurultayı’nda birlikte haykıralım. 4 gün boyunca adaleti konuşacağımız #AdaletKurultayı'nda, söz yurttaşlarımızda olacak. Onlar anlatacak, biz ve tüm Türkiye dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

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