Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Kılıçdaroğlu, Bahçeli görüşmesi sona erdi

Kılıçdaroğlu, Bahçeli görüşmesi sona erdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki merakla beklenen görüşme 43 dakika sürdü. İki lider görüşmeden gülümseyerek çıktı.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli buluştu
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli buluştu
Mustafa Aşkar: "Namaz kılmayan hayvandır"
Mustafa Aşkar: "Namaz kılmayan hayvandır"
Erdoğan: 14 yılda ülkeye çağ atlattık! Bunu ABD bile başaramadı
Erdoğan: 14 yılda ülkeye çağ atlattık! Bunu ABD bile başaramadı
3 milyon dolarlık fidye operasyonu!
3 milyon dolarlık fidye operasyonu!
Bahçeli: "AKP, PKK ve HDP arasındaki yeni anayasa..."
Bahçeli: "AKP, PKK ve HDP arasındaki yeni anayasa..."
Reina katliamcısı böyle yakalandı
Reina katliamcısı böyle yakalandı
MHP'li Ok: "İkinci turda sonuç farklı olacak"
MHP'li Ok: "İkinci turda sonuç farklı olacak"
Ellerinde baston, altlarında leğen kar keyfi
Ellerinde baston, altlarında leğen kar keyfi
Ülkücü Selçuk Ulaş'a linç girişimi
Ülkücü Selçuk Ulaş'a linç girişimi
Diyarbakır'da hain pusu
Diyarbakır'da hain pusu
MHP'den Başkanlık Anayasası'na övgü
MHP'den Başkanlık Anayasası'na övgü
Ümit Özdağ: "Türk milleti bölünmüştür!"
Ümit Özdağ: "Türk milleti bölünmüştür!"
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • 1 milyon değerinde sorular...
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 18 01 2017
  • 18 OCAK 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti