Kılıçdaroğlu, Bahçeli'den randevu istedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşmek üzere Bahçeli'den randevu istedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de ikinci kez ele alınacak olan Anayasa değişiklik paketi ile ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu istedi.

Kılıçdaroğlu görüşme gerçekleştiği taktirde Anayasa paketi ile getirilen maddelerin sakıncalarını dile getirecek ve Bahçeli'den bir kez daha düşünmesini isteyecek. Anayasa paketi için 2. turda da en az 330 oy gerekiyor. AKP'nin sandalye sayısı değişikliklerin yasalaşmasına yetmiyor ve MHP desteği olmadan paket hayata geçemiyor.

İki lider çarşamba günü saat 12’de bir araya gelecek.