Kılıçdaroğlu: "Binali Bey' çok yadırgadım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ın “Abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş" sözlerini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Best FM’de yayınlanan “Ufuk Karcı’yla Konuşan Türkiye” programında, anayasa referandumuna ilişkin soruları yanıtladı.

“BAŞBAKAN’A YAKIŞTIRAMADIM”

Başbakan Binali Yıldırım’ın mevcut sisteme işaret ederek “Abidik gubidik bir takım işler oluyor. Bir bakıyorsunuz hiç aklımıza gelmeyen biri başbakan olmuş” şeklindeki açıklamalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu, bir başbakana bu tür bir ifadeyi yakıştıramadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana parlamentoda başbakan olarak görev yapmış, hizmet vermiş, Türkiye’yi daha iyi bir yere taşımak için emek harcamış bütün başbakanları ben saygıyla anıyorum. Dolayısıyla siz o başbakanları küçümsediğiniz anda aslında kendi pozisyonunuzu da küçümsemiş oluyorsunuz. Bir başbakan kendi koltuğunu yok etmek için alanlara çıkıyorsa herhalde bundan daha farklı kullanabileceği bir dil yok, öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla Binali Bey’in böyle bir ifadeyi kullanmasını emin olun çok yadırgadım” dedi.

Yıldırım’ın “Memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun” sözlerini de Kılıçdaroğlu, “Kimsenin feda olmasına gerek yok. Biz kendi çocuklarımızı, çocuklarımızın geleceğini düşünüyoruz. Çocuklarımız demokratik, özgür bir ortamda mı yetişsin yoksa bir baskıcı yönetimde, bir tek adam yönetiminde mi yetişsin, buna karar vereceğiz” diye değerlendirdi.

“BU TOPLUMU BÖLEN BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİDİR”

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğini bütün boyutlarıyla halka anlatıp vatandaşın neden “hayır” oyu kullanması gerektiğini ifade eden muhalefeti ya da sivil toplumu “terörist” ilan etmenin bir zaafın sonucu olduğunu belirterek, “Yani vatandaşa neden ‘evet’ demesi gerektiğini söylemiyorum, o zaman hayır diyenleri suçlayalım’, buradan yola çıktılar” dedi.

Bunun yanlış bir yol, yanlış bir yöntem olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bizim ‘evet’ diyenin de ‘hayır’ diyenin de başımızın üstünde yeri vardır. Sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Böyle birbirimizi suçlayarak bir anayasa değişikliği gerçekleştiremeyiz. Ayrıca şu çok önemlidir, anayasa metinleri birer toplumsal uzlaşma metinleridir. Eğer bu toplumun yarısı bu anayasaya ‘evet’ yarısı ‘hayır’ diyorsa bu anayasa değişikliği toplumu bölen bir anayasa değişikliğidir” diye konuştu.