Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu: Bu çirkin saldırıyı kınıyorum

»
Kılıçdaroğlu: Bu çirkin saldırıyı kınıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde çıkan yangınla ilgili "Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından,  Müjdat Gezen Sanat Merkezinde meydana gelen yangınla ilgili paylaşımda bulundu. 

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Müjdat Gezen Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

kemal-tweet-001.png

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
MHP Genel Başkan adayları Çakıroğlu'nu unutmadıMHP Genel Başkan adayları Çakıroğlu'nu unutmadıYSK, anket yasaklarını açıkladıYSK, anket yasaklarını açıkladıKılıçdaroğlu: Bu çirkin saldırıyı kınıyorumKılıçdaroğlu: Bu çirkin saldırıyı kınıyorumLoğoğlu: Yunanlılar Enosis'ten hiç vazgeçmedi!Loğoğlu: Yunanlılar Enosis'ten hiç vazgeçmedi!MHP'nin 'evet' programında Erdoğan posterleri!MHP'nin 'evet' programında Erdoğan posterleri!Akşener uyardı: Diktatör yaratırAkşener uyardı: Diktatör yaratır"Referandumda ne yapmalı?""Referandumda ne yapmalı?"Bu mecra çok tehlikeliBu mecra çok tehlikeliReferandumu kim kazanacak?Referandumu kim kazanacak?Atila Kaya: Ülkücü, kendi kararını kendi verir!Atila Kaya: Ülkücü, kendi kararını kendi verir!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti