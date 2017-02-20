Kılıçdaroğlu: Bu çirkin saldırıyı kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde çıkan yangınla ilgili "Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde meydana gelen yangınla ilgili paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Müjdat Gezen Sanat Merkezi dün gece kundaklandı. Bu çirkin saldırıyı kınıyor, tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



