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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruz

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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ege adalarının işgal edildiğini söyleyerek, "Cumhuriyet döneminde ilk kez toprak kaybediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki bir düğün salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

"Binali Bey'in hakkını ben savunuyorum"

Kılıçdaroğlu, "Başbakanlığı kaldırıyorlar. Binali Bey'in hakkını ben savunuyorum. O da çıkmış meydan meydan geziyor, 'Başbakanlığı kaldıralım'... İstifa et kardeşim, ne duruyorsun orada. Zaten esamen okunmuyor. Yazık günahtır bu memlekete. Başbakanlık kalkmasın kardeşim." dedi.

"Ege Adaları" konusunu da değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ege'deki adalarımız işgal altında. Bulamaç Adası'nda başka bir ülkenin, Yunanistan'ın bayrağı dalgalanıyor. Kendilerini kahraman ilan edenler niye bizim topraklarımıza, adalarımıza sahip çıkmıyorlar. Hem İngiliz belgelerinde hem Amerikan belgelerinde Bulamaç Adası bizim adamız. İlk kez toprak kaybına uğruyoruz cumhuriyet döneminde."

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