Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu: Devlet Bey tamam da asıl AKP’nin başkanı ne düşünüyor?

»
Kılıçdaroğlu: Devlet Bey tamam da asıl AKP’nin başkanı ne düşünüyor?
AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın, bir televizyon programında “Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan’dır” sözlerine dün MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım tepki gösterdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  "Devlet Bey tamam da asıl AKP’nin başkanı ne düşünüyor?" diye sordu.

Hürriyet'ye Ahmet Hakan'ın "Devlet Bey tamam da asıl AKP’nin başkanı ne düşünüyor?" başlığıyla (6 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruluyor” açıklamasıyla ilgili olarak...

“Devlet Bey acaba ne düşünüyor bu konuda” diye yazmıştım.

*

Telefonum acı acı çaldı.

Baktım, arayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

*

Bir-iki nezaket cümlesinin hemen ardından konuya girdi.

Söyledikleri şunlar:

- Devlet Bey ne düşünüyor diye sormuşsunuz. Gayet yerinde bir soru.

- Ama AKP’nin genel başkanının ne düşündüğünü de sormak gerekmez mi?

- Sonuçta “Yeni bir devlet kuruyoruz” diyen kişi AKP’nin MKYK üyeliğini yapmış bir isim...

- AKP Genel Başkanı’nın bu konuda ne düşündüğünü söylemesi gerekmez mi?

*

Ben en çok Devlet Bey’in bu konuda ne düşündüğünü merak etmiştim.

Ama anlaşılan Kemal Bey, bu konuda Devlet Bey’den ziyade Tayyip Bey’in ne düşündüğünü merak ediyor.

Bakalım merakı giderilecek mi?

Ayhan Oğan da dış güçlerin bir oyunu mu?

Maçka Parkı’nda bir güvenlikçinin bir kadına kıyafetinden dolayı saldırmasına...

“Dış güçlerin oyunu” dediler.

*

Bir adamın elinde baltayla Siverek’te Atatürk heykeline saldırmasına...

“Dış güçlerin oyunu” dediler.

*

Bakalım:

AK Partili Ayhan Oğan’ın...
“Yeni bir devlet kuruyoruz” açıklamasıyla ilgili olarak...

İlk kim “Ayhan Ogan dış güçlerin bir oyunudur” diyecek?

İlgili Haberler
Yıldırım'dan "Yeni devlet kuruluyor" sözüne tepkiBahçeli'den 'yeni devlet kuruyoruz' açıklamasıÖzdağ: 'Yeni devlet kuruluyor' diyenlere İstiklal Savaşı'nı hatırlatırız!AKP'li Oğan, "Yeni devlet kuruyoruz"
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Kılıçdaroğlu: Devlet Bey tamam da asıl AKP’nin başkanı ne düşünüyor?Kılıçdaroğlu: Devlet Bey tamam da asıl AKP’nin başkanı ne düşünüyor?"Yeni devlet kuruyoruz"un arkasında kim var!"Yeni devlet kuruyoruz"un arkasında kim var!MHP'li Günal'dan referandum açıklamasıMHP'li Günal'dan referandum açıklamasıKoray Aydın'dan çok sert "yeni devlet" açıklaması!Koray Aydın'dan çok sert "yeni devlet" açıklaması!MHP'den 41 kişi daha istifa ettiMHP'den 41 kişi daha istifa ettiErdoğan: "15 Temmuz'u yaşadağımız için 18 Mart'tan daha anlamlı"Erdoğan: "15 Temmuz'u yaşadağımız için 18 Mart'tan daha anlamlı"Metiner'den Karaman'a çok sert tepki!Metiner'den Karaman'a çok sert tepki!Hakan: "Yeni devlet ile ilgili Bahçeli'nin ne düşündüğünü merak ediyorum!"Hakan: "Yeni devlet ile ilgili Bahçeli'nin ne düşündüğünü merak ediyorum!""YAŞ"ta bir ilk gerçekleşti!.. 4 dakikada kuvvet komutanı atandı..."YAŞ"ta bir ilk gerçekleşti!.. 4 dakikada kuvvet komutanı atandı...15 Temmuz, yeni bir devlet kurmak için miydi?15 Temmuz, yeni bir devlet kurmak için miydi?
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti