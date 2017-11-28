Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la ilgili belgeleri açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yurt dışında bir kuruşumun bulunduğu ispat edilsin, Cumhurbaşkanlığı’nı bırakırım” sözlerine partisinin grup toplantısında belgelerle cevap verdi.
28 Kasım 2017 Salı 14:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ve ailesinin yurt dışında parası var" iddialarına ilişkin "ispatlarsa istifa ederim" şeklinde cevap vermişti.
Erdoğan'ın çıkışının ardından Kılıçdaroğlu, Meclis'te çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.