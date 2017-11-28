Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la ilgili belgeleri açıklıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yurt dışında bir kuruşumun bulunduğu ispat edilsin, Cumhurbaşkanlığı’nı bırakırım” sözlerine partisinin grup toplantısında cevap veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ve ailesinin yurt dışında parası var" iddialarına ilişkin "ispatlarsa istifa ederim" şeklinde cevap vermişti.

Erdoğan'ın çıkışının ardından Kılıçdaroğlu, Meclis'te çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çorum'da 17 Kasım 2017'de bir konuşma yaptım ve Erdoğan'a bazı sorular sordum. Sorduğum soruyu aynen okuyorum: Çocuklarının, dünürlerinin bir şirkete milyonlarca lira para gönderdiğini biliyor musun? Bunun cevabını vereceksin. Aradan süre geçti tık yok. Sonra bir gün gazetelerde 'Kılıçdaroğlu'na dava açtık 1.5 milyar dolar' diye haber çıkıyor. Herhalde beyefendi beni dinliyordur. Beyefendiye tavsiyem yanına bir doktor alsın.

Sen gittin her tarafta Suriyelilere 30 milyar dolar para harcadım diyorsun. E bakıyoruz Suriyelilere çoğu dilenci. E sordum sen ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 30 milyar dolar para verdim diyorsan bunu açıkla. Ben bilmiyorum, bakanlar bilmiyor, 550 milletvekili bilmiyor. Bu 30 milyar dolar nereye gitmiş kimse bilmiyor. Sevgili Erdoğan gözlerinden öperek tekrar soruyorum: 30 milyar doları ne zaman, nerede, kimin için harcadın?

Efendim sonra çıktı Balıkesir'de 'sen bunu ispat et' dedi. Ederim.