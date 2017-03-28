Kılıçdaroğlu, "fesih var"

Gebze'de muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ya 'Fesih yok, fesih yok, fesih yok' diye; var arkadaşlar. Ne zaman arzu ederse görev süresi dolmadan; 'Meclis'i feshediyorum beyler diyebilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, muhtar ve azalarla kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, 16 Nisan günü yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği ile getirilecek fesih yetkisini anlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Diyorlar ya 'Fesih yok, fesih yok, fesih yok' diye; var arkadaşlar. Bugünkü anayasada da var. Bugünkü anayasada cumhurbaşkanı, Meclis'i feshedip, yeni seçime nasıl götürüyor? Bir şart var. Seçim olur. 45 içinde hükümet kurulmazsa cumhurbaşkanı, memleket hükümetsiz kalmasın; diye Meclis'i feshedip, yeni seçime götürebilir. Peki değişiklikle neyi öngörüyoruz? Arzu ettiği zaman; öyle hükümet kuruldu, kurulmadı düşünmeksizin. Ne zaman arzu ederse görev süresi dolmadan; 4 yılsa 4 yıl, 5 yılsa 5 yıl süre dolmadan 'Meclis'i feshediyorum beyler. Buyurun, hep beraber seçime gidiyoruz' diyebilir. 'Bu doğrudur' diyorsanız gidip, 'evet' oyu kullanacaksınız. 'Bu yanlıştır. Bizim seçtiğimiz milletvekilleri daha görev yapıyorlar, süreleri dolmadı' diyorsanız gideceksiniz 'hayır' oyu kullanacaksınız."