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Kılıçdaroğlu: FETÖ'cüler devlete sızmadı, yerleştirildi!
Kılıçdaroğlu: FETÖ'cüler devlete sızmadı, yerleştirildi!
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin devlete sızmadığını, bizzat yerleştirildiğini iddia etti.
30 Mayıs 2017 Salı 16:21
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