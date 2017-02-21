CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor... Ekonomik problemleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ankara'daki beylerin fabrikaları var, gemileri var, kobileri var; fazladan bir işçi bile almadılar" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;

-Aramızda Mülkiyeliler var. Türkyiye’yi yönetenler oradan çıkarlar, haksızlığa onlar isyan ederler. 20 Temmuz darbesinde akademisyenlerin görevin son verildi. 20 Temmuz darbesinden sonra 4811 akademisyeninin görevine son verdiler. 12 Eylül’ü aratıtyorsunuz bırakın diktayı.

-Bir örnek vereceğim. Fatma Bostan Ünsal görevine son verilen bir akademisyen. AKP’nin 64 kurucusundan birisi. Kapının önüne koyuldu. Eşi eski milletvekili. İkisi de hayatları insan hakları mücadelesi vermişler. Şöyle diyor: “28 Şubat’ta doktora sınavına başörütülü olduğum için alınmadım. Ama görüşlerimizi rtahat ifade ediyorduk. Bugün o meşruiyetle konuşamıyoruz. Bunu ihanet olarak görüyorlar.” Sayın Ünsal geçekleri kimse örtemez. Gelin Anayasa referandumunda kim demokrasi istiyorsa ele ele gönül gönüle hayır oyu verelim. Biz hep beraber kim mağdursa onlarını yanında duracağız. Aramızda mağdur aileleri var. Çocuklarımız aylardır hapiste diyorlar. Sözümüz söz adalet gelene kadar yanlarında olacağız.

ALIN ÇOCUKLARINIZI GİDİN RAKKA’YA

-18 yaşında milletvekili seçeceksiniz ama kimin çocuklarını vekil yapacaksınız? Kendi çocuklarınızı seçeceksiniz. Şimdi diyorlar ki Rakka’ya gidiyoruz. Kimin çocuklarıyla Rakka’ya gidiyorsunuz? Alın çocuklarınızı gidin Rakka’ya. Hangi devletin kara kuvvetleri konumuna geliyorsunuz? Türkiye’nin güvenliği El Bab’dı, bitti. Bunlar bir ara Emevi Camii’nde namaz kılacaklardı. Allah’ın takdiri Süleyman Şah Türbesini kaçırmak zorunda kaldılar.

‘100 DÜĞMESİ VARSA 10 SANİYEDE İLİKLER’

-Siz sayın Cumhurbaşkanı bir şey söyleyecek de Binali Yıldırım karşı mı çıkacak? 500 metre ötede görse Erdoğan’ı 100 düğmesi varsa 10 saniyede hepsini ilikler. İşsizlik rakamı yüzde 12.1. Resmi rakam bu. Bir de iş aramaktan ümidini kesenleri katın bu rakama. Kriz dönemlerinde işsiz sayısı kaçtı? Körfez krizinde yüzde 8’di. 6 milyon işsizimiz var. Danimarka’nın nüfusu kaç 5 milyon 600 bin. Türkmenistanın nüfusu 5 milyon 400 bin. Erdoğan çıktı TOBB’da söyledi, 1 milyon işveren her biri 1 işçi alsa işsizlik biter diyor. Zekaya bak. Pırıl pırıl. Yıllar öncesinden beri defalarca söyledi. Takarlar mı takmazlar mı bilmiyorum. Ben yeni işçi çalıştırmayanları teşhir edeceğim diyor. Bütün dünya bilirki, ilk okul öğrencileri de bilir ki eğer bir ülkenin fabrikaları tütüyorsa işsizlik sorunu yoktur arkadaşlar.

-Aldığı işçinin parasını ver. Bu Ankara’daki beylerin fabrikaları var, kobileri var, gemileri var. Bunlar bir tane işçi aldı mı? Her fabrikana bin tane işçi al! Elinizden tutan mu var? Kendine gelince görmeyeceksin, duymayacaksın! Bu milletin gelecek ümidine, ahlakına güveniyorum.

-Gittiler Afrika’da arazi kiraladılar. ekmediğin araziler ortada. Senin Afrika’da arazi kiralamanın ne manası var! Boşuna Gazi Mustafa Kemal köylü milletin efendisidir demedi. Siz bu milletin kölesi haline getirdiniz. Bunlar kimin hükümeti! Sana tek bir örnek vereceğim. Yatın kotranın vergisini sıfırladılar, senin mazotunun üzerindkei vergiyi sıfırlamadılar. Bu hükümet senin hükümetin mi yatçıların kotracıların hükümeti mi? Nisan’da gideceksin sandığa, bir ders vermenin zamanıdır. Onlar kotrada vergiyi sıfırlıyorsa sende sandığa gidip onları sıfırla kardeşim!

-Türkiye’ye turist niye gelmiyor? Sen bir Alman gazetesinin Türkiye temsilcisini gözaltına alırsan Almanlar buraya gelmez tabi! Fiyatlarımız da yüksek değil ama gelmiyor kimse! Bütün bunların sorumlusu kim? Bu soru can alıcı sorudur! Bütün bunların sorumlusu Türkiye’yi yönetenlerdir.