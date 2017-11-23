Kılıçdaroğlu: "Hırsızlık dünyanın hiçbir bölgesinde milli mesele olarak görülemez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reza Zarrab davası ilgili sert konuştu. Kılıçdaroğlu, "Rüşvet veren, yolsuzluk yapan bir adam yargılanıyor. Yolsuzluk, hırsızlık dünyanın hiçbir bölgesinde milli mesele olarak görülemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı'nda taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"PARALARINI VERGİ CENNETLERİNE GÖNDERENLER"

Burada emek var üretim var, vergi var, çalışma var, istihdam var. Burada faaliyet gösteren işçilerin, iş dünyasının tamamını yürekten kutluyorum. Burada gerçek anlamda vergi ödeyenler var. Paralarını vergi cennetlerine gönderenler yok.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ"

Biz Suriye'deki sorunların çözülmesini öteden beri istiyoruz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırır.

"MİLLİ MESELE OLARAK GÖRÜLEMEZ"

Ne olursa olsun o dava görüşülmeden, davanın ayrıntıları ortaya çıkmadan bugünden yorum yapmak doğru değildir. Orada bir yargılama var. Rüşvet veren, yolsuzluk yapan bir adam yargılanıyor. Yolsuzluk, hırsızlık dünyanın hiçbir bölgesinde milli mesele olarak görülemez.