Kılıçdaroğlu, "Hollanda Büyükelçimiz o gün neredeydi?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ilk referandum mitingini düzenlediği Amasya'daki konuşmasında, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizle ilgili "Sayın Dışişleri Bakanı'mız Hollanda'ya gittiğinde, bizim büyükelçimiz neredeydi?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Amasya mitingde konuştu. Atatürk Anıt Meydanı'nda Amasyalılara hitap eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, 16 Nisan günü yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasanın bir uzlaşma belgesi olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Anayasa, hepimizin ortak paydası olmak zorundadır. O nedenledir ki anayasa değişikliğini görüşürken, bu A partisinin B partisinin görüşü değildir. hangi partiden olursak olalım, beraber düşüneceğiz. Anayasa, bir partinin anayasası değil; hepimizin anayasası. O nedenle sandığa giderken, ister sağcı olalım ister solcu ister ortacı; anayasa bize güvence sağlamalı" diye konuştu.



"CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN BU YANA BAŞBAKANLIK VAR"



Başbakanlığın kaldırılmasını öngören cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana başbakanlık var. Osmanlı Dönemi'nde padişah var; ama başbakanlık görevini üstlenen vezir-i azam var. Niye başbakanlığı kaldırıyoruz? Eğer bir vatandaşım, 'Bu ülkede başbakanlığa hiç gerek yok' diyorsa gidip 'Evet' oyu kullanacak. 'Hayır efendim, başbakanlık var bizim geleneğimizde; başbakan hesap verir' diyorsanız gidecekseniz 'Hayır' oyu kullanacaksınız"



"NİYE BÜYÜKELÇİ KONUŞMAZ?"



Hollanda ile yaşanan diplomatik krize ilişkin de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İki bakanımız alınmadı. Milli bir meseledir. Biz de destekledik. Milli meselede beraberiz. Hiçbir sorunumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, başka bir yere gidiyorsa hiçbir ülke onları geri çeviremez. Geri çevriliyorsa sorgularız. Ortak duruş sergileriz. Ama Sayın Dışişleri Bakanı'mız Hollanda'ya gittiğinde, bizim büyükelçimiz neredeydi? Hiç duydunuz mu? Hiç sordunuz mu? Niye büyükelçi konuşmaz? Nerede bu büyükelçi? Bu sorunun cevabını bekleyelim. Dışişleri Bakanı, bir ülkeye gidecek; gittiği ülkede kendi ülkesinin büyükelçisi onu karşılamayacak. Niçin? Niye büyükelçi orada yok?" diye konuştu.