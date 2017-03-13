Kılıçdaroğlu: Hollanda ile ilişkileri askıya alın

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankar'da muhtarlarla bir araya geldi. Hollanda ile yaşanan krize değinen Kılıçdaroğlu, "Hollanda ile ilişkilerin tamamını alın askıya. Almıyorlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakanımız gidiyor Hollanda'ya, içeri almıyorlar. Uçağı geri çeviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. Efendim 'En ağır şekilde bedelini ödeyecekler.' Nasıl ödeyecekler? 'Bekleyin, 16 Nisan’dan sonra.' Niye 16 Nisan'dan sonra? İktidar tamam, muhalefet destek veriyor, sonuna kadar destekliyoruz, niye o zaman gereğini yapmıyorsun? Hollanda ile ilişkilerin tamamını alın askıya. Almıyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sincan'da muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinin koalisyonları bitirmek için getirilmek istenen bir düzenleme olmadığını bildirdi.

Hollanda ve Almanya'da bakanların engellemelerine yönelik değerlendirmelerde bulunması istenen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Lafla peynir gemisi yürümez. Bir şeyi yapacaksanız oturup yapacaksınız. Rahmetli Ecevit Kıbrıs'a çıkarken önceden açıkladı mı 'Ben Kıbrıs'a çıkacağım" diye. Hayır, ne zaman açıkladı? Bizim askerler Kıbrıs'a ayak bastığı gün dedi ki 'Biz Kıbrıs'tayız.' Bitti. Doğru mudur? Doğrudur. Bakanımız gidiyor Hollanda'ya, içeri almıyorlar. Uçağı geri çeviriyorlar. Bu bizim onurumuza dokunuyor. Efendim 'En ağır şekilde bedelini ödeyecekler.' Nasıl ödeyecekler? 'Bekleyin, 16 Nisan’dan sonra.' Niye 16 Nisan'dan sonra? İktidar tamam, muhalefet destek veriyor, sonuna kadar destekliyoruz, niye o zaman gereğini yapmıyorsun? Hollanda ile ilişkilerin tamamını alın askıya. Almıyorlar."

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Almanya'da da bakanın propaganda yapmasına izin verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ne yapacaksınız? 'Almanya gününü görecek.' Nasıl görecek? İncirlik Üssü'nde Alman askeri var mı? Var. Çıkarıyor musun? Çıkarmıyorsun. Konuşuyorsun. Bu millet konuşmaktan bıktı, ne yapacaksan çık adam gibi yap, bu kadar açık. Biz de sana her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Yapılacakların 16 Nisan'dan sonra yapılacağının söylendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ben size söyleyeyim, 16 Nisan'dan sonra diyecekler ki 'Bunu yine FETÖ karıştırdı, böyle bir şey olmaz, kusura bakmayın. Gelin hep beraber tokalaşalım, bu işi idare edelim.' Göreceksiniz, buradan söylüyorum, 16 Nisan’dan sonra göreceksiniz. Bunlar Türkiye'nin itibarına gölge düşürüyor. Doğru değildir bu davranışlar." değerlendirmesinde bulundu.