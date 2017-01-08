Kılıçdaroğlu: "İhanet etmeyen tek lider benim!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasının başında 15 Temmuz sonrası süreci değerlendiren Kılıçdaroğlu “Yenikapı ruhuna ihanet etmeyen tek lider benim” dedi. Yeni anayasa taslağına ilişkin de konuşan CHP lideri AKP’ye “Demokrasiyi ortaçağ karanlığına götürmenize izin vermeyeceğiz. Bu Anayasa geçerse Türkiye Cumhuriyeti parti devletine dönecektir” diye seslendi.