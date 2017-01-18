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Kılıçdaroğlu ile Bahçeli buluştu
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bugün 2. turu başlayacak anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ediyor.
18 Ocak 2017 Çarşamba 12:45
Etiketler:
bahçeli
,
yıldırım
,
görüşme
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meclis
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.