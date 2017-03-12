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Kılıçdaroğlu: İlişkileri askıya alın!

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Kılıçdaroğlu: İlişkileri askıya alın!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hükümete çağrıda bulunuyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da mahalle merkezi açılışı ve Seyhan Belediyesi Halk Kart dağıtım programına katıldı.

Hollanda hükümetinin diplomatik skandala neden olan uygulamalarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır, bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz."

İLİŞKİLERİ ASKIYA ALIN

Hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Şimdi hükümete net ve açık bir çağrıda bulunuyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkarılıyorsa Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz."

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