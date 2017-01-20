Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu: Koalisyon dönemi erken başladı

»
Kılıçdaroğlu: Koalisyon dönemi erken başladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ın MHP'ye bakanlık verilebileceğine ilişkin iddialarına çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Koalisyon dönemleri erken başladı. Anayasa mahkemesine kesinlikle gideceğiz" dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Koalisyon dönemleri erken başladı. Anayasa mahkemesine kesinlikle gideceğiz. AYM hukuka göre karar verirse oylama geçersiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “yeni sistemde MHP’li bakanlar da olabilir” yönündeki sözlerine ilişkin, “Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok” dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Teröristleri kutsayan PKK’lıya, Bahçeli ilgisi!Teröristleri kutsayan PKK’lıya, Bahçeli ilgisi!Kılıçdaroğlu'ndan Pavey'e ziyaretKılıçdaroğlu'ndan Pavey'e ziyaretBinali Yıldırım: Devlet Bey'i tanıyamamışlarBinali Yıldırım: Devlet Bey'i tanıyamamışlarKılıçdaroğlu: Koalisyon dönemi erken başladıKılıçdaroğlu: Koalisyon dönemi erken başladıÜlkü Ocakları genel başkanlarından 'Hayır' kararıÜlkü Ocakları genel başkanlarından 'Hayır' kararı"Referandumun altında korku var""Referandumun altında korku var"Nazlıaka: "MHP'li seçmen tarafından..."Nazlıaka: "MHP'li seçmen tarafından..."İlk kez 340'ın altına düştü!İlk kez 340'ın altına düştü!Pasif ve Pısırık Liderlik!Pasif ve Pısırık Liderlik!" 'MHP’li bakan' sözü bir siyasi rüşvettir!"" 'MHP’li bakan' sözü bir siyasi rüşvettir!"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti