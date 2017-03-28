Kılıçdaroğlu: Krizler danışıklı dövüş, Avrupa 'evet'i destekliyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Almanya ve Hollanda ile yaşanan diplomatik krizlerin danışıklı dövüş olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Avrupa ülkeleri 'evet'i destekliyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik ile Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor.

“AB ‘EVET’ ÇIKMASINI İSTİYOR”

Avrupalı Türkiye ile sağlıklı karar almıyor. AB’nin Türkiye’deki referanduma dahil olmasını doğru bulmuyorum. Avrupa Evet’e destek veriyor, Türkiye karışsın, büyümesin istiyorlar, kimse güçlü Türkiye istemiyor. Niye tam üyelik konusunda bize çifte standart uyguluyorlar. Evet çıksın diye yapıyorlar, amaçları Türkiye karışsın. Hollanda ile kavga ettiler. Kimin işine yaradı. Hollanda Başbakanı kazandı. Kim kaybetti? Hollanda ve Almanya’daki Türkler kaybetti. Kavgadan Hollanda’nın başbakanı kazandı. Suriye’de kim kaybetti? Türkmenler ve Türkiye. Sağ gösterip sol vururlar. Serbest vize vereceklerdi değil mi? Neden vermiyorlar? İsrail, ezanı yasakladı. Niye tepki göstermiyorlar? Niye ‘Ey İsrail’ demiyorlar? AB, uçuşlarda cihaz yasaklaması getirdi. Neden ‘Ey AB…’demiyorlar? Neden PYD’ye destek veren Putin’e karşı çıkmıyorlar? ‘Ey Kılıçdaroğlu’ diyorlar. Bir tek düşman beni buldular.