Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu: Krizler danışıklı dövüş, Avrupa 'evet'i destekliyor

»
Kılıçdaroğlu: Krizler danışıklı dövüş, Avrupa 'evet'i destekliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Almanya ve Hollanda ile yaşanan diplomatik krizlerin danışıklı dövüş olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Avrupa ülkeleri 'evet'i destekliyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında Doğan TV Ankara temsilcisi Hakan Çelik ile Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor.

“AB ‘EVET’ ÇIKMASINI İSTİYOR”

Avrupalı Türkiye ile sağlıklı karar almıyor. AB’nin Türkiye’deki referanduma dahil olmasını doğru bulmuyorum. Avrupa Evet’e destek veriyor, Türkiye karışsın, büyümesin istiyorlar, kimse güçlü Türkiye istemiyor. Niye tam üyelik konusunda bize çifte standart uyguluyorlar. Evet çıksın diye yapıyorlar, amaçları Türkiye karışsın. Hollanda ile kavga ettiler. Kimin işine yaradı. Hollanda Başbakanı kazandı. Kim kaybetti? Hollanda ve Almanya’daki Türkler kaybetti. Kavgadan Hollanda’nın başbakanı kazandı. Suriye’de kim kaybetti? Türkmenler ve Türkiye. Sağ gösterip sol vururlar. Serbest vize vereceklerdi değil mi? Neden vermiyorlar? İsrail, ezanı yasakladı. Niye tepki göstermiyorlar? Niye ‘Ey İsrail’ demiyorlar? AB, uçuşlarda cihaz yasaklaması getirdi. Neden ‘Ey AB…’demiyorlar? Neden PYD’ye destek veren Putin’e karşı çıkmıyorlar? ‘Ey Kılıçdaroğlu’ diyorlar. Bir tek düşman beni buldular.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Akşener: Bahçeli, Kerkük'te paçavra altında da namaz kılacak mı?Akşener: Bahçeli, Kerkük'te paçavra altında da namaz kılacak mı?'Evet' diyeceğini söyleyenler arasında yüzde 3 'hayır' diyecek'Evet' diyeceğini söyleyenler arasında yüzde 3 'hayır' diyecekKılıçdaroğlu: Krizler danışıklı dövüş, Avrupa 'evet'i destekliyorKılıçdaroğlu: Krizler danışıklı dövüş, Avrupa 'evet'i destekliyorAdil Öksüz MİT personeli miydi?Adil Öksüz MİT personeli miydi?MHP Bayrağı, AKP flamasına bantla tutturulduMHP Bayrağı, AKP flamasına bantla tutturulduSinan Oğan'a suç duyurusuSinan Oğan'a suç duyurusuErdoğan 'hayır' çadırında ne konuştuklarını anlattıErdoğan 'hayır' çadırında ne konuştuklarını anlattıMHP eski yöneticileri hayır diyorMHP eski yöneticileri hayır diyorSONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: 'Hayır' öndeSONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: 'Hayır' öndeÇavuşoğlu'ndan ilginç açıklamaÇavuşoğlu'ndan ilginç açıklama
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti