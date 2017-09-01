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Kılıçdaroğlu Maltepe Cezaevi'nde
Kılıçdaroğlu Maltepe Cezaevi'nde
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.
01 Eylül 2017 Cuma 14:36
Etiketler:
yusuf halaçoğlu
,
mhp
,
başkanlık sistemi
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