Kılıçdaroğlu o belgeleri açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yurt dışında bir kuruşumun bulunduğu ispat edilsin, Cumhurbaşkanlığı’nı bırakırım” sözlerine partisinin grup toplantısında belge göstererek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ve ailesinin yurt dışında parası var" iddialarına ilişkin "ispatlarsa istifa ederim" şeklinde cevap vermişti.

CHP'li Özgür Özel dün bir açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği CHP Grup Toplantısı Meclis'te gerçekleşti. Man Adası'nda yer alan bir şirkete milyonlarca dolarlık para transferi yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, oğlu Burak Erdoğan ve kardeşi Mustafa Erdoğan'a ait olduğunu öne sürdüğü para dekontlarını gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çorum'da 17 Kasım 2017'de bir konuşma yaptım ve Erdoğan'a bazı sorular sordum. Sorduğum soruyu aynen okuyorum: 'Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milliysen cevabını vereceksin' dedim. Aradan süre geçti tık yok. Sonra bir gün gazetelerde 'Kılıçdaroğlu'na dava açtık 1.5 milyar dolar' diye haber çıkıyor. Herhalde beyefendi beni dinliyordur. Beyefendiye tavsiyem yanına bir doktor alsın.

Sen gittin her tarafta 'Suriyelilere 30 milyar dolar para harcadım' diyorsun. E bakıyoruz Suriyelilere çoğu dilenci. E sordum, sen ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda '30 milyar dolar para verdim' diyorsan bunu açıkla. Ben bilmiyorum, bakanlar bilmiyor, 550 milletvekili bilmiyor. Bu 30 milyar dolar nereye gitmiş kimse bilmiyor. Sevgili Erdoğan gözlerinden öperek tekrar soruyorum: 30 milyar doları ne zaman, nerede, kimin için harcadın?

Efendim sonra çıktı Balıkesir'de 'sen bunu ispat et' dedi. Ederim. Hatta şimdi edelim...

"MAN ADASI'NDA PARA TRANSFERİ YAPILAN 1 STERLİNLİK BİR ŞİRKET VAR"

Man Adası diye bir ada var. Burada bir şirket kurulur. O şirketin kuruluş senedi de bizde. Noter tasdikli. Bu şirket 1 Ağustos ve 2 Ağustos 2011 tarihlerinde yönetim kurulu toplantısı yapar. Şirketin yönetim toplantısı bir kişiden oluşmaktadır: Sıtkı Ayan. O yönetim kurulu toplantısının belgeleri de bizde. 1 sterlinlik bir şirket bu şirket.

Ona ait olduğuna dair, hem Türkiye’den hem de Man Adası'nın kayıtları var. Sıtkı Ayan bu şirketi 15 Kasım 2011'de Kasım Öztaş'a devreder. Kasım Öztaş Sarıyer'de oturuyor. Şimdi ben Erdoğan'a soruyorum: Sıtkı Ayan kimdir? Tanıyor musun? Eminim benden çok daha iyi biliyorsun. Peki bu Kasım Öztaş'ı tanıyor musun? Eminim onu da çok iyi tanıyordur. Bu şirketin tüm kayıtları bizim elimizde. Diyeceksiniz ki bu şirket, bu şirkete para gitti mi? Evet gitti.

"ERDOĞAN'IN AKRABALARI PARA TRANSFERİ YAPTI, İŞTE HEPSİNİN BELGELERİ"

Şimdi geliyorum para ne zaman gitti. Bu şirketin bütün kayıtları bizim elimizde. Diyeceksiniz ki bu şirkete para gitti mi? Evet gitti. 15 Aralık 2011 tarihinde Ziya İlgen, 2,5 milyon dolar Belvey şirketine para gönderiyorlar. 1 sterlinlik, 1 kişilik şirkete. 15 Aralık 2011 tarihinde Mustafa Erdoğan, 2,5 milyon dolar para gönderiyor. Niye gönderir senin kardeşin? Gariban ölüsü için kefen alırken yüzde 18 öder, sen 2,5 milyonu nasıl gönderiyorsun. 26 Aralık 2011 tarihi Ziya İlgen 1 milyon 250 bin para gönderir. Mustafa Erdoğan 1 milyon 250 bin dolar gönderir.

27 Aralık 2011 Osman Ketenci, dünür dedim ya. Bu da 1 milyon 250 bin dolar gönderiyor. Mustafa Gündoğan, 1 milyon 250 bin. Dedim ya eski özel kalem müdürü. 28 Aralık 2011 Osman Ketenci 1 milyon dolar. Ahmet Burak Erdoğan, oğlu. 1 milyon 450 bin dolar.

"GEREĞİNİ YAP"

Bütün bu paraların swift mesajları elimizde. Diyeceksiniz ki, bu swift mesajı ne demek. Bankacılara sorduk, yurt dışına dolar gönderirken bu mesajla gönderiyorsunuz. Hepsi elimizde. Bu beni tatmin etmez dedim. Ne lazım bana? Bankaların dekontu lazım dedim. Bu paranın gönderildiği dekontlar. Şimdi diyecekler ki, bu belgeler, ajan verdi şudur budur. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. O şirketlerin de kayıtlarında var. hepsinde var, hiç sağa sola kaçmaya gerek yok. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın.

İspat etmezsen alçaksın dedi. Ben ispat ettim şimdi kim alçak çık açıkla.

Havuz medyasına da sesleniyorum: En büyük kötülüğü siz yapıyorsunuz Erdoğan'a. Daha belgeleri görmeden 'bunlar sahte' diye haber yapıyorsunuz. Banka senetleri bunlar yahu! Nasıl sahte oluyor? Nereye gidiyor bu para? Man Adası'na gidiyor Man Adası'na."