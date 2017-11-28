Kılıçdaroğlu o belgeleri açıkladı: Sıtkı Ayan kimdir?

Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi. Açıkladığı belgelerde yurt dışına para çıkışında Sıtkı Ayan'ın da adı geçti. Peki, Sıtkı Ayan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ve ailesinin yurt dışında parası var" iddialarına ilişkin "ispatlarsa istifa ederim" şeklinde cevap vermişti. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında iddia ettiği belgeleri açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun, açıkladığı belgelerde ise bir isim dikkat çekti: Sıtkı Ayan. Peki, belgelerde adı geçen Sıtkı Ayan kimdir?

Sıtkı Ayan, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları başlamadan bir gün önce, 16 Aralık’ta Türk hükümetinin verdiği cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci yatırım teşvikini alan ve o dönem 11.5 milyar liraya İran doğalgazını Almanya’ya taşıyacak bir petrol boru hattı inşa edeceğini duyuran işadamı.

17/25 Aralık tapelerinde de yansıyan Sıtkı Ayan ismi ABD'de devam eden Zarrab davasında da geçiyor.

Ayan, Zarrab’ın yasadışı para transferlerini yürüten Mapna Group’un ortağı olan MS Uluslararası Enerji Yatırım AŞ’nin sahiplerinden biri.



İDDİANAMEDEKİ ŞİRKET: MAPNA



Amerikan savcısı hazırlanan iddianamenin daha ilk maddesinde Kanada’ya yollanacak bir meblağda Mapna bağlantısına vurgu yapıyor. Sonra Mapna adı kullanılmadan bir ABD bankası aracılığıyla gerçekleştirilen yaklaşık 1 milyon dolarlık transferin teyit edildiğini söylüyor.



Mapna, doğrudan İran rejiminin koruyucusu ve muhafazakarların kontrol ettiği İslam Devrimi Muhafızları Ordusu’yla (İDMO) güçlü bağlantıları olan bir şirket ve yöneticileri İDMO’ya yakın. Mapna’nın şimdiki CEO’su Abbas Aliabadi eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde 2008-2009’da Enerji Bakan Yardımcılığı yaptı. Bir diğer yöneticisi Musa Refan ise İDMO Hava Kuvvetleri’nin ilk komutanı.



MAPNA’YLA İLİŞKİSİ VAR



Mapna’nın, Energy Trading Elektrik dışında Türkiye’de CEO Aliabadi eliyle ortak olduğu iki şirket de bulunuyor. Bunlardan biri 5 Kasım 2010’da İstanbul’da kurulan, şimdi tasfiye halindeki Özgüneş Elektrik Parçaları. Diğeri de 26 Nisan 2011’de kurulmuş MS Uluslararası Enerji Yatırım AŞ. Aliabadi’yle birlikte Musa Refan’ın da yönetim kurulu üyesi gözüktüğü MS’nin diğer ortağı ise Som Petrol’ün sahibi meşhur Sıtkı Ayan.