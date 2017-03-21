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Kılıçdaroğlu, "Önce tarihi okusunlar"

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Kılıçdaroğlu, "Önce tarihi okusunlar"
CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Tek adam diyenler Gazi Mustafa Kemal'e hakaret ediyor” sözlerine "önce tarihi okusunlar" diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum gezileri kapsamında Ordu'da dün bir dizi temasta bulundu. İş dünyasından isimlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, özel bir çay fabrikasını ziyaret etti, ardından kamyoncuların sorunlarını dinledi. Ordu'ya giderken uçakta Sözcü'den Başak Kaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Tek adam diyenler Gazi Mustafa Kemal'e hakaret ediyor” sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Atatürk tek adam olmadı. Sivas'ta, Erzurum'da tek adam olmadı. 23 Nisan 1920'de de tek adam olmadı. Tek adam rejimi yaratmak istiyorlar; gerekçe olarak da, Atatürk'ü göstermek istiyorlar. Önce tarihi okusunlar."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bana saldıracaklarına vatandaşa ‘Evet'i anlatsınlar. Benim bir oyum var. ‘Evet'i anlatmakta zorlanınca, benimle kavga etmek istiyorlar. Bunlardan millet de bıktı. Kavga etmeyeceğim. Kendilerine TV'de tartışma önerdim. Cesaret edip gelemiyorlar.

"ÖNCE TARİHİ OKUSUNLAR"

“Atatürk hiçbir zaman tek adam olmadı. Sivas Kongresi’nde de, Erzurum Kongresi’nde de, 23 Nisan 1920’de de tek adam olmadı. Tek adam rejimi yaratmak istiyorlar; kendilerine gerekçe olarak da Atatürk’ü göstermek istiyorlar. Önce tarihi okusunlar. Bana istedikleri kadar saldırabilirler. Bana saldıracaklarına, vatandaşa neden ‘evet’ oyu kullanmaları gerektiğini anlatsınlar. ‘Evet’i anlatmakta zorlanıyorlar. Kavga etmek, kısır bir tartışmaların içine çekmek istiyorlar. Kavga etmeyeceğim. Buyurun gelin herhangi bir televizyon kanalında tartışalım dedim. O cesareti bulamıyorlar. Haklı olsalar kesinlikle gelirler.

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