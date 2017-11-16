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Kılıçdaroğlu: "Referandumda 'evet' diyenler pişman"

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Kılıçdaroğlu: "Referandumda 'evet' diyenler pişman"
CHP'de, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da referanduma yönelik yapılan bir araştırmada, 'evet' oyu verenlerin pişman olduğu masaya yatırıldı.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre; MYK’de CHP’nin bir şirkete yaptırdığı referandumun değerlendirilmesine ilişkin kapsamlı bir analiz araştırmasının uzun bir sunumu gerçekleşti. Araştırmada kimin neden “Evet” ya da “Hayır’’ dediği, “Evet” deyip de yaşanan gelişmelerin ardından oy rengini değiştirenlerin referandumda “Evet’’ derken, sonradan neden “Hayır”a geçtiği ortaya kondu.

Bu kişilerin geçmişte hangi partilere oy verdikleri, bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verecekleri ve geçmiş seçimlerdeki oylarından pişman olup olmadığı saptandı. Odak gruplar üzerinde yapılan çalışmada, “Hayır’’diyenlerin haklılıklarının geçen zaman içinde ortaya çıktığı görüşünde oldukları anlaşıldı. “Evet’’ diyenlerin ise “kontrol” düşüncesinden yola çıkarak, bu kontrolü de Erdoğan’ın sağlayacağı düşüncesi ile “Huzursuzluk arttı, ortam durulsun’’ diyerek oy kullandıkları belirlendi.

"Evet" diyenlerin zaman içinde hayır’a dönmesinde etkili olanlar ise “tutarsızlık’’, “Suriyelilere yönelik şikâyetler ve bunun sorumlusunun Erdoğan olarak düşünülmesi’’, “zengin ve yoksul arasındaki uçurum’’ oldu. CHP, bu sonuçlara göre; söylem ve eylemleri ile siyasi yol haritasını belirleyecek.

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