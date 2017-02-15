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Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti

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Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de minibüste saldırıya uğrayan lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de bir minibüste saldırıya uğradığı belirtilen başörtülü genç kızı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kızın ailesiyle birlikte yaşadığı Bostancı’daki evde yaklaşık 20 dakika kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçkimsenin kılığından, kıyafetinden, yaşam tarzından inancından kimliğinden ötürü ötekileşterilmesini istemeyiz. Herkes bu ülkede özgürce yaşayabilmeli, herkes bu ülkede huzur içinde yaşayabilmeli” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, “Aileye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim; hiçkimsenin kılığından, kıyafetinden, yaşam tarzından inancından kimliğinden ötürü ötekileşterilmesini istemeyiz. Herkes bu ülkede özgürce yaşayabilmeli, herkes bu ülkede huzur içinde yaşayabilmeli… Kız çocuğumuza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve bir daha ülkemizde olmamasını arzu ediyoruz” dedi.

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