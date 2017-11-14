Kılıçdaroğlu: "Saray hükümeti ve Binali Yıldırım hükümeti"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, devletin yönetilemediğini vurgulayarak "İki hükümet var. Saray hükümeti ve Binali Yıldırım hükümeti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Devletin yönetilemediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Günümüzde aynı menzile yürüyen iki hükümet var. Saray hükümeti ve anayasal Binali Yıldırım hükümeti" dedi.

AKP'nin Atatürk açılımı tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sevgi var, bu bizi mutlu ediyor. Ortak değerlerimize nasıl sahip çıkıyorsak hemen hemen her alanda Türkiye'nin çağdaşlaşmasına katkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bizim baş tacımızdır" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İKİ HÜKÜMET VAR; SARAY HÜKÜMETİ VE BİNALİ YILDIRIM HÜKÜMETİ"

"Devlet şu anda yönetilmiyor. Devleti kim yönetiyor belli değil. Günümüzde aynı menzile yürüyen iki hükümet var. Saray hükümeti ve anayasal Binali Yıldırım hükümeti.

İlgili bakan açıkladı, bizim okullarımızın yüzde 10'u kaliteli, yüzde 90'ı niteliksiz dedi. Siz çocuklarınızı niteliksiz okula göndermeye razı mısınız? Bunun hesabını sevgili anneler sandıktan bu hükümete soracak mısınız? Çocuklarınızı seviyorsanız, onların iyi okula gitmesini istiyorsanız, 15 yılda okulların yüzde 90'ını niteliksiz hale getiren bu hükümete sandıkta gereken dersi vermek sizin görevinizdir.

Saray hükümeti gayri meşru, bir de yasal hükümet var Binali Yıldırım. Dış politikayı saray belirler. Eğitim politikasını sarayın hükümeti belirler. Yasal hükümetle gayri meşru hükümet arasındaki ilişkide gayri meşru hükümet daha baskın. Otomobillere cam filmi taktırmak meşru hükümetin görevi. Vatandaş bağırıyor, gayri meşru hükümet cezaları kesmeyin diyor.

15 yılda bir avuç faiz lobisine 145 milyar dolar faiz ödediniz. Kimin parası ile? İçeride bizim vatandaşlarımız eski para ile 620 katrilyon lira, 620 milyon lira faiz ödedi. Bu 620 katrilyon lirayı kim aldı, 145 milyar doları kimler aldı.

Nasıl oluyor da saray hükümeti ile Binali Yıldırım hükümeti ayrı ayrı örtülü ödenek kullanıyorlar. Bunun hesabı var mı? Yok."

ATATÜRK TARTIŞMALARI

"Bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sevgi var, bu bizi mutlu ediyor. Ortak değerlerimize nasıl sahip çıkıyorsak hemen hemen her alanda Türkiye'nin çağdaşlaşmasına katkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bizim baş tacımızdır. Düşmanları bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı gösterdiler. O savaşı da kurallara uygun olarak yaptı. O ülkenin insanlarının onurunu korudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim dışımızda dünyanın da ortak değeridir. Zaman zaman eleştiriler yapıldı. Camileri kapattılar, bir sürü laf. Bunlar rivayetler, yok böyle bir şeyler. Kızgınlıklarını bu rivayetlerle götürmeye çalışıyorlar.

Emin olun şunu merak ediyorum. Siz tarih de mi bilmiyorsunuz. Tarihi de mi okumuyorsunuz. Nasıl oluyor da siz bunları ifade edebiliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bizim minarelerimizde 5 vakit ezan okunur muydu? Bu gerçeği herkesin bilmesi lazım."

"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NU KİM BATIRDI?"

"Bütün emeklilere sesleniyorum, ağlayacağınıza sandığa gittiğinizde oy vereceksiniz. Bana "Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı" diyorlardı. 3 sosyal güvenlik kurumunun benim emekli olduğum tarihte açığı 2 milyar 341 milyon liraydı. Şimdiki açığı 21 milyar lirayı aşıyor. Ben Erdoğan ve Binali Yıldırım'a soruyorum bu rakam doğru mudur, yanlış mıdır? Sosyal Güvenlik Kurumu'nu kim batırdı? Benim zamanımda kadın 34 erkek 43 yaşında emekli oluyordu."