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Kılıçdaroğlu: "Saray hükümeti ve Binali Yıldırım hükümeti"
Kılıçdaroğlu: "Saray hükümeti ve Binali Yıldırım hükümeti"
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, devletin yönetilemediğini vurgulayarak "İki hükümet var. Saray hükümeti ve Binali Yıldırım hükümeti" dedi.
14 Kasım 2017 Salı 14:47
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