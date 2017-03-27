CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz'dan sonra Saray'a kuzu kuzu geldi" sözlerine yanıt verdi. Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Çift başlılık bitecek' yorumlarını değerlendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Devletimizde çift başlılık yok. Bizim devletimizde ve bütün demokrasilerde, kamuda görev alan herkesin görev alanı tanımlanmıştır. Kim tanımlamış? TBMM; 550 milletvekilinin olduğu yerde herkesin görev alanı bellidir. Çift başlılık ne zaman çıkar? Ben, kendi görev alanım dışına çıkıp, bir başkasının görev alanına müdahale edersem çift başlılık olur. Anayasa değişikliğine 'evet' dersek ne olur? Devlette çift başlılık olur; çünkü seçilecek olan başkan, hem cumhurun başkanı hem bir partinin genel başkanı olacak. İki başlılık, hem başkan hem bir partinin genel başkanı" diye konuştu.

"MECLİS'İ FESHEDİYORUM, YENİDEN SEÇİME GİDEBİLİRİM' DİYEBİLİR"

Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının hiçbir gerekçe göstermeden, üçüncü yılın sonunda Meclis'i feshederek, yeniden seçime gidebileceğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Meclis'i feshetme yetkisi bugünkü anayasada da var. Cumhurbaşkanının Meclis'i feshi seçim sonrası 45 içinde hükümetin kurulmamasına bağlı. Bugünkü anayasaya göre, seçim oldu. Hükümet kurulamadı. 45 gün geçti, yine hükümet kurulamadı. O zaman cumhurbaşkanı diyor ki 'Kusura bakmayın. Görev süresi dolmadan ben Meclis'i feshediyorum. Yeniden seçime gidelim'. Yenisinin, mevcutla farkı nedir? Yenisinde hiçbir gerekçe göstermeden öyle 45 gün içinde hükümet kuruldu, kurulmadı; ona da bakmadan başkan isterse üçüncü yılın sonunda 'Ben Meclis'i feshediyorum. Yeniden seçime gidebilirim' diyebilir"

"ASIL AMAÇ BU"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Önümüze gelen anayasa değişikliğine göre, başkan iki dönem seçilebiliyor. Üçüncü dönem seçilemiyor. İkinci dönemin sonunda Meclis'i feshedebilir. Kendisi de seçime gider. Böylece ne olacak? 5 yıllık süreyi doldurmadığı için üçüncü dönem de seçilme ihtimali olacak. Asıl amaç bu. Özür dilerim ama milletin aklıyla alay etmek doğru mudur? Bunun partilerle bir ilgisi var mı? Hayır. Memleketle demokrasimizle ilgisi var. Bu bir demokrasi, memleket meselesi."

'KUZU KUZU SARAY'A GELDİ' YANITI

Kılıçdaroğlu, daha sonra Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyon ve Tır Garajı şoförleri ile buluştu. Kendisi hakkında, ‘15 Temmuz sonrası işte kuzu kuzu geldi saraya’ şeklindeki yorumları doğru bulmadığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Aynı olay olsa, yine Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gene giderim. Öyle kalkıp da kısır çekişmelere bu memleketi sokmamak lazım. Yazıktır, günahtır. Türkiye’nin bir derdi varsa siyasetçiler bir araya gelip, oturup konuşmalı. Memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin memleketi. Sadece ben mi sorumluyum? Sizler de sorumlusunuz” dedi.