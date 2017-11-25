Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu: Tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz

»
Kılıçdaroğlu: Tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'daki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada 'Şu anda tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesi'nin açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Türkiye'ye demokrasiyi getirmek için gece gündüz çalışacaklarını belirten Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

'BİZ DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ'

2019 yılına çok iyi hazırlık yapmalıyız. Önümüzde iki seçenek var, üçüncü bir seçen yok. Birinci seçenek tek adam rejimi; ikinci seçenek demokratik parlamenter sistem. Biz demokrasiden, parlamenter sistemden yanayız. Biz demokrasiyi savunacağız. Bugün yaşadığımız, tek adam rejiminin fragmanı. Şuan tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz. 2019'da bu gerçek bir öyküye dönüşebilir. O nedenle bunu görmeliyiz; hepimizin sorumluluğu var.

Suç oranının en düşük olduğu belediyeler CHP'li belediyeler.

  • Yorumlar 3
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Okutan: "Telefon görüşmesinden başarı çıkarmak algı operasyonudur"Okutan: "Telefon görüşmesinden başarı çıkarmak algı operasyonudur"Kılıçdaroğlu: Tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruzKılıçdaroğlu: Tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruzMHP'den İYİ Parti'ye çok ağır sözlerMHP'den İYİ Parti'ye çok ağır sözlerErdoğan: "Bunlara nasıl Müslüman deriz, bunlar katil!"Erdoğan: "Bunlara nasıl Müslüman deriz, bunlar katil!"Ahmet Yabuloğlu, KRT'ye konuk oluyorAhmet Yabuloğlu, KRT'ye konuk oluyorMeral Akşener Mardin'deMeral Akşener Mardin'deMevlüt Çavuşoğu: "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz"Mevlüt Çavuşoğu: "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz"Halaçoğlu: "Türk Milleti bu tür oyunlara pabuç bırakmayacaktır"Halaçoğlu: "Türk Milleti bu tür oyunlara pabuç bırakmayacaktır"Bahçeli, AKP ile ittifak için model önerdiBahçeli, AKP ile ittifak için model önerdiErdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradıErdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti