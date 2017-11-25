Kılıçdaroğlu: Tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'daki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada 'Şu anda tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesi'nin açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Türkiye'ye demokrasiyi getirmek için gece gündüz çalışacaklarını belirten Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

'BİZ DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ'

2019 yılına çok iyi hazırlık yapmalıyız. Önümüzde iki seçenek var, üçüncü bir seçen yok. Birinci seçenek tek adam rejimi; ikinci seçenek demokratik parlamenter sistem. Biz demokrasiden, parlamenter sistemden yanayız. Biz demokrasiyi savunacağız. Bugün yaşadığımız, tek adam rejiminin fragmanı. Şuan tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz. 2019'da bu gerçek bir öyküye dönüşebilir. O nedenle bunu görmeliyiz; hepimizin sorumluluğu var.

Suç oranının en düşük olduğu belediyeler CHP'li belediyeler.