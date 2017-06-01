Kılıçdaroğlu: "Tüm Türkiye'nin başı sağolsun"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun" paylaşımında bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Twitter'dan, "Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun" paylaşımında bulundu.
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