Kılıçdaroğlu ve Akşener iftar yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile bugün Ankara’da JW Marriott Otel’deki iftar yemeğinde bir araya gelecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, referandum sonrası 25 Mayıs’ta “Hayırcı” cephede yer alan Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Saadet Partisi ile görüşmüş, çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu bir soru üzerine “Siyasilerle yaptığım görüşmeler doğrultusunda MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’le de görüşeceğim” açıklamasını yapmıştı.