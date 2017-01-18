Bugünkü YENİÇAĞ »

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesi

»
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak bugün 12.00'de Meclis'te bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini Bahçeli'ye iletti.

MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti. 

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin bugün saat 12.00'de, Meclis'te bir araya gelecek. 

Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, 2 gün ara verildikten sonra 2. tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan 2. tur görüşmelerin ardından kritik önemdeki 2. tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekiller isyan ettiMHP'li vekiller isyan ettiKılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesiKılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesiDeniz Baykal, Yeniçağ'a konuştuDeniz Baykal, Yeniçağ'a konuştuMHP'li Ok: "İkinci turda sonuç farklı olacak"MHP'li Ok: "İkinci turda sonuç farklı olacak"Bu da Öcalan'ın Anayasa koşusu!Bu da Öcalan'ın Anayasa koşusu!Referandum: Kimin önceliği, kimin refahı?!Referandum: Kimin önceliği, kimin refahı?!Mehdi Eker'den açıklamaMehdi Eker'den açıklamaSosyal medya Başkanlık için ayağa kalktıSosyal medya Başkanlık için ayağa kalktıAkar, NATO'da konuştuAkar, NATO'da konuştuCHP'li vekillerden kırmızı kartlı protestoCHP'li vekillerden kırmızı kartlı protesto
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti