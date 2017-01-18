Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak bugün 12.00'de Meclis'te bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini Bahçeli'ye iletti. MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin bugün saat 12.00'de, Meclis'te bir araya gelecek. Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, 2 gün ara verildikten sonra 2. tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan 2. tur görüşmelerin ardından kritik önemdeki 2. tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.