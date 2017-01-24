Kılıçdaroğlu’dan Kurtulmuş’a sert tepki tepki

Numan Kurtulmuş’un “Referandumda evet çıkarsa terör örgütleri sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler" sözlerine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu itiraftır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu’nun katledilişinin 24. yılı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin arkasında kimler olduğunun halen ortaya çıkarılmadığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, “Medya dünyasının bilim dünyasının, düşün dünyasının önemli bir ismiydi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve hala bekliyoruz. Silahı çeken katillerin arkasında kimler vardı. Asıl failler kimlerdir? Onların bulunması için söz verilmişti, o sözler yerine getirilmedi. Uğur Mumcu’yu kimler katletti? Aydınlanmadan, bilimden, insandan, haktan, hukuktan yanaydı” dedi.



Kılıçdaroğlu, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un “Referandumda büyük oranda 'evet' çıktıktan sonra da terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler” sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:



“Bu, şu anda terörü biz destekliyoruzun itirafıdır. Terörü besliyoruz, terör örgütlerine göz yumuyoruz, insanlar ölüyor, katlediliyor. Eğer bizi seçerseniz, başkanlık rejimini getirseniz, tek adam rejimini getirirseniz terör bitecek anlamına geliyor. Bu itiraftır, bu çok talihsiz bir itiraftır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir. Bunu da hükümet sözcüsü itiraf etti. Böyle bir lafı asla duymak istemezdim. Numan Kurtulmuş gibi bir ismin bu itirafı 80 milyonun önünde yapmış olması son derece hazindir, utanç vericidir.”