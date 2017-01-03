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Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeni gelişme

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Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeni gelişme
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi. Zırhlı aracın CHP'nin garajına getirildiği ve bir iki gün içinde Kılıçdaroğlu'nun hizmetinde olacağı öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Ortaköy'de yaşanan katliamdan kısa bir süre önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği belirtilmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine CHP liderine Başbakanlık tarafından zırhlı araç tahsis edildi.

KILIÇDAROĞLU'NA DAHA ÖNCE DE SUİKAST UYARISI YAPILMIŞTI

25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin’de Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna roketatarlı saldırı düzenlenmişti. Korumalarının da çatışmaya girdiği bu saldırıda Kılıçdaroğlu ve CHP’liler yara almamış ancak, 1 er şehit olmuş, 2 astsubay da yaralanmıştı. PKK’nin üstlendiği bu saldırının ardından hükümetten Kılıçdaroğlu’na yine zırhlı araç önerisi gelmiş, ancak Kılıçdaroğlu zırhlı araç almayı kabul etmemişti.

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